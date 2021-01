EN DIRECT - Coronavirus, couvre-feu, vaccin : suivez les annonces de Castex

publié le 14/01/2021 à 17:00

Couvre-feu généralisé à 18 heures ? Confinement le week-end ? Jean Castex prend la parole ce jeudi 14 janvier pour annoncer d'éventuelles restrictions. Au lendemain d'un nouveau Conseil de défense sanitaire, le premier ministre sera entouré de six ministres : Olivier Véran (Santé), Jean-Michel Blanquer (Éducation nationale), Bruno Le Maire (Économie et Finances), Élisabeth Borne (Travail), Roselyne Bachelot (Culture) et Frédérique Vidal (Enseignement supérieur).

En parallèle, Jean Castex s'est rendu à Metz, alors que la vaccination entre dans une nouvelle phase avec l'ouverture aux plus de 75 ans des inscriptions. Quelque cinq millions de personnes pourront s'inscrire dès aujourd'hui, sur internet ou par téléphone, pour se faire vacciner à partir du 18 janvier.



Selon un sondage Elabe, la part des Français ayant l'intention de se faire vacciner devient majoritaire pour la première fois depuis la mi-novembre (47%, +9 points en une semaine).

Suivez en direct les annonces de Jean Castex

17h13 - Olivier Véran, a annoncé un protocole visant à tester jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois pour dépister le coronavirus et faire face à la propagation du variant britannique en France. "En descendant le dépistage jusqu'à l'âge de 6 ans, partout là où ça fait sens", a souligné le ministre lors d'un déplacement à Metz. "Ce qu'on sait à date, c'est que le virus paraît plus contagieux effectivement chez les enfants. C'est ce qu'on voit en Angleterre", a ajouté le ministre de la Santé.



17h06 - La carte des centres de vaccination contre le coronavirus, qui devait être publiée ce jeudi sur le site internet sante.fr, ne sera finalement disponible que vendredi à 8 heures, le ministère de la Santé affirmant que ce retard "n'est pas un bug". Le gouvernement avait pourtant annoncé que la prise de rendez-vous serait ouverte à compter de ce jeudi pour toutes les personnes de plus de 75 ans, qui devront finalement patienter un jour de plus.



17h - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré à la nouvelle conférence de presse de Jean Castex.