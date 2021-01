Vaccin contre le coronavirus : les élus doivent-ils montrer l'exemple ?

publié le 14/01/2021 à 15:26

Les élus de la République doivent-ils se faire vacciner contre le coronavirus pour donner l'exemple ? Cette demande est formulée par plusieurs personnalités politiques qui soulignent le besoin d'exemplarité. Mais selon Olivier Véran, "l'exemplarité, c'est d'attendre".

Lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé a pris son propre cas : "Je suis médecin, soignant, ministre de la Santé, âgé de moins de 50 ans, je ne me fais pas vacciner". Et d'ajouter que "le jour où ce sera ouvert aux soignants de moins de 50 ans (...), je serai ravi d'aller me faire vacciner et de me protéger contre ce virus. Mais l'exemplarité, c'est d'attendre son tour, dans le calme, la compréhension et avec l'envie de se protéger et de protéger les autres autour de soi".

Selon Le Parisien qui a interrogé 54% des députés, tous bords politiques confondus, 98,7% d'entre eux sont prêts à se faire vacciner. Quatre députés refusent quant à eux de passer par la case vaccination. On retrouve Martine Wonner, députée du Bas-Rhin, et qui était dans le documentaire Hold-Up, Jennifer De Temmerman, élue du Nord et ex-députée LaREM, Amélia Lakrafi députée LaREM qui représente les Français de l'étranger et le député LR Julien Aubert.