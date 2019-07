Les infos de 12h30 - La Sécurité sociale veut former ses employés à la fraude

publié le 30/07/2019 à 13:29

La Sécurité sociale s'attaque aux fraudeurs. Elle a lancé un appel d'offre, le 9 juillet dernier, pour mettre en place une formation. Son contenu : déceler les mensonges pour mieux repérer les fraudeurs.

Selon les détails de l'appel d'offre, repéré par Le Parisien, les agents devront "mener des entretiens et des auditions permettant de caractériser la fraude et l'intentionnalité des faits constatés". L'entreprise, qui dispensera ces cours, devra donner des outils aux employés de la Sécurité sociale pour déceler le mensonge. Ils pourront même analyser votre langage non-verbal : par exemple, se toucher l'oreille, le nez ou regarder d'un certain coté plutôt qu'un autre...etc, des gestes qui sont parfois des indices.

Le budget pour cette formation s'élève à 750.000 euros et vise notamment les agents de recouvrement, à la fois de l'Assurance maladie, mais aussi des Caisses d'allocations familiales, de la Caisse de retraite, et de la branche accidents du travail. En 2017, la fraude aux prestations sociales s'élevait à près de 590 millions d'euros selon le rapport de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude.

