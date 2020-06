publié le 15/06/2020 à 13:34

Un espoir pour les 3 millions de Français qui souffrent d’une dépendance à l’alcool. Le médicament Baclocur à base de bacoflène est commercialisé à partir d’aujourd’hui, l’épilogue d’une saga médicale autour de ce décontractant musculaire détourné de son utilisation depuis plus de 10 ans et qui peut provoquer des effets indésirables s’il est mal dosé mais beaucoup de patients racontent que ce médicament leur a coupé l’envie de boire et changé leur vie.

C’est le cas d’Alexandra, 56 ans : "Ça m’a sauvée la vie parce qu’auparavant, j’avais essayé des cures, d’autres molécules qui n’ont jamais fonctionné. Toute ma vie était tournée vers l’alcool. Vers 17h, j’avais une envie irrépressible de boire : des bières, du pastis… Je me laissais mourir, j’avais vraiment plus d’espoir. Et je suis tombée sur un forum qui parlait du Bacoflène et je me suis inscrite sur ce forum et c’est comme ça que j’ai commencé.

Au fur et à mesure que je montais les doses, un jour, je me suis rendu compte que j’étais indifférente. Une bouteille, c’est comme si je voyais un pot de fleurs. C’est un énorme soulagement. Je suis libre de boire ou de ne pas boire. Par exemple, lors d’une fête, une soirée, je bois un verre, ça n’appelle pas les suivants et la bouteille. Ça, ça n’a pas de prix. "

Transports en commun - L’attestation pour se déplacer dans les transports en commun franciliens est toujours nécessaire mais d’après des infos RTL, elle devrait disparaître dès le lundi 22 juin.

Reprise économique - Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT s’est exprimé sur RTL en affirmant que l’injonction à travailler davantage faite par le président de la République était compréhensible si elle signifiait travailler "tous et mieux".

Nice - Dans la nuit du 14 au 15 juin, des affrontements violents entre Tchétchènes ont eu lieu à Nice avec une cinquantaine d’hommes armés qui se sont affrontés. 45 interpellations ont été menées par les policiers.