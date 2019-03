L'addiction à l'alcool

publié le 15/03/2019 à 02:08

Une très grande partie de cette émission du jeudi 14 mars 2019 a été consacrée à l'émouvant témoignage de Fabrice. A 36 ans, Fabrice est dépendant à l'alcool depuis près d'une vingtaine d'années. Après avoir perdu son travail, il vit chez ses parents depuis 5 ans. Suivi depuis plusieurs années et après avoir fait plusieurs cures, il ne peut s’empêcher de replonger dès sa sortie. Il n'arrive pas à avoir le déclic, à s'en sortir. Au fur et à mesure de l'entretien, il dévoilera l'initiation dès son plus jeune âge par sa famille, sa sensibilité, son gout pour la musique et plus particulièrement pour la trompette. Un témoignage plein d'émotion mais surtout plein d'espoir.

Lévi souffre de jalousie excessive depuis toujours, dans toutes ses relations. Bien qu'il ait fait plusieurs années de thérapie, il n'arrive pas à contrôler ses crises. Mais l'enfance très compliquée de Lévi explique cette grande anxiété face à l'abandon.



