publié le 12/10/2020 à 13:20

Alors que les lits se remplissent dans les hôpitaux, on entend de plus en plus de témoignages de soignants nous expliquant qu'ils ont dû aller travailler, alors qu'ils étaient positifs à la Covid-19. Une sacrée prise de risques et pourtant c'est autorisé par la Haute Autorité de Santé.

C'est écrit noir sur blanc dans un de ses communiqués : si un personnel est testé positif, qu'il est asymptomatique et qu'il n'est pas remplaçable, alors "son maintien en poste avec un renforcement des mesures de précaution" est "envisageable". Cette consigne vaut pour tous les hôpitaux. "À l'issue du test, s'ils sont positifs, on leur demande de venir travailler", explique Olivier Terrien, secrétaire général CGT du CHU de Nantes.

"Et ceux qui voudraient s'écarter ne peuvent pas. On marche sur la tête", poursuit-il. Cet hôpital de Nantes est loin d'être un cas isolé, en Île-de-France, par exemple : le chef d'un service d'urgences disait aussi, faire travailler le personnel malade depuis début septembre. La raison est facile à comprendre : le manque de personnel.

À écouter également dans ce journal

Lille - Les forains manifestent ce lundi à Lille contre les restrictions imposées par le gouvernement en ces temps de crise sanitaire. Ils dénoncent notamment la différence de traitement entre des activités autorisées à exercer et la leur.

Marseille - Deux femmes, âgées de 17 et 19 ans, ont été prises pour cible à Marseille alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur d'une voiture, avec deux autres personnes. L'une d'elles est en état de mort cérébrale.

Herblay - Cinq jours après la violente agression contre deux policiers à Herblay-sur-Seine (Val-d'Oise), mercredi 7 octobre, le pronostic vital de l'agent de 30 ans le plus gravement blessé n'est plus engagé, selon une source judiciaire contactée par RTL. Il reste cependant dans un état très grave, a été opéré plusieurs fois, et pourrait avoir des séquelles.