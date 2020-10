Marseille : une jeune femme de 19 ans entre la vie et la mort après une fusillade

publié le 12/10/2020 à 07:32

De nouvelles scènes de violence se sont produites à Marseille, dans la nuit du 11 au 12 octobre. Peu avant minuit, des coups de feu ont retenti dans une cité du quartier de la Belle-de-Mai, dans le IIIe arrondissement de la ville, faisant deux blessées, dont une grave. Les deux victimes sont deux jeunes femmes âgées de 17 et 19 ans.

Comme le rapporte les informations de La Provence, confirmées à RTL, la jeune femme de 19 ans a été touchée à la tête et aux jambes et se trouve entre la vie et la mort. Touchée au bras et au genou, le pronostic vital de la seconde blessée n'est pas engagé. Elles se trouvaient à l'intérieur d'un véhicule devant un point stup, un endroit où un réseau de trafic de stupéfiants vend de la drogue, au moment où une autre voiture est arrivée sur elles et aurait fait feu.

Le conducteur de leur véhicule n'a pas été touché tandis qu'un autre passager a réussi à prendre la fuite. Alors que des douilles de 9 mm ont été retrouvées sur les lieux, la police judiciaire a été saisie de l'enquête.