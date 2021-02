Automobile : Renault annonce une perte record de 8 milliards d'euros

publié le 19/02/2021 à 09:40

Après Airbus, Air France, c'est au tour du constructeur automobile Renault d'annoncer des pertes records. La confirmation d'une année noire pour le secteur : la marque au losange enregistre une perte de 8 milliards d'euros.

En 2020, les ventes de voitures de Renault ont chuté de 21% en un an. Un très mauvais résultat, logique au vu de la pandémie. Avec les confinements, les conducteurs ont laissé leur voiture au garage et ont beaucoup moins acheté de nouveaux véhicules. Il faut ajouter à cela Nissan, le partenaire de Renault, qui plombe encore un peu plus les comptes du constructeur français.

Un tel bilan financier confirme l'urgence d'une restructuration. Une vaste réorganisation est en cours avec un plan d'économie de deux milliards d'euros. Une touche d'espoir existe cependant : les ventes de Renault remontent sur la fin d'année 2020 malgré l'année catastrophique. Un facteur encourageant pour la suite.