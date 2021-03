Coronavirus : comment la cérémonie des César 2021 se déroulera-t-elle ?

publié le 12/03/2021 à 11:33

Ce vendredi soir, en direct de l'Olympia à Paris, se déroulera la 46e cérémonie des Césars du cinéma français. Une cérémonie à suivre en direct sur RTL, qui a pu assister aux répétitions de la cérémonie dans une salle placée sous très haute surveillance médicale.

Première étape : lavage des mains obligatoire, mais aussi prise de température. Cela se passe côté entrée des artistes près de l'Olympia, sous une tente. Tickets pour entrer, masques pour se déplacer. "De plus, on a mis en place un protocole sanitaire extrêmement strict, explique Agnès Jud, directrice des opérations spéciales de Canalplus. On a fait en sorte qu'il y ait un médecin référent Covid avec toute une organisation."

Et ce n'est pas tout. "Le soir de la cérémonie, ajoute-t-elle, on demande à tous les nommés qui entreront dans l'Olympia de fournir la preuve d'un test PCR datant de moins de 48 heures. Ils sont à nouveau testés avec un test antigénique avant d'entrer dans l'Olympia." Seuls les nommés seront présents dans la salle, soit 150 personnes environ.

Le cinéma résistera, se réinventera Virignie Efira





Parcours fléché, un siège sur deux neutralisé, gestes barrières : l'idée est que cette cérémonie marque le coup d'envoi de la réouverture des salles de cinéma. "Le cinéma résistera, se réinventera, et peut-être que cette cérémonie, même certainement - je ne sais pas pourquoi je dis peut-être - en est la première représentation festive et joyeuse !" espère Virginie Efira qui remettra une statuette lors de la soirée. Au moment où la personne victorieuse montera sur scène, pas question de lui donner en mains propres le César. "Je ne lui donne rien et je n'embrasse certainement pas cette personne", explique Virginie Efira.

Humour, écrans géants, musique : l'ambiance traditionnelle sera au rendez-vous, sous la houlette de la maîtresse de cérémonie Marina Foïs. Une vraie "réunion de famille", espère Valérie Lemercier après une édition chaotique l'année passée.