publié le 18/01/2021 à 13:30

27 cas de Covid recensés en une semaine dans une école du Plessis-Belleville dans l'Oise. 22 enfants ont été contaminés, mais il y aussi du personnel, des animateurs, des agents d'entretien. Malgré ce signalement l'école est toujours ouverte.

Les choses sont survenues progressivement. La semaine dernière, les premiers cas de contamination concernent les adultes de l'école et les élèves d'une classe de CM2 qui est donc fermée. L'école et l'Agence régionale de santé ont recensé le nombre de cas contacts mais au fur et à mesure que les résultats des tests arrivent de nouveaux cas ont été identifiés et conduisent à la fermeture vendredi d'une deuxième classe de CM2.

Le protocole prévoit que lorsque les cas sont cantonnés à un seul niveau, on ne ferme pas l'école en entier. La cantine a été fermée jeudi et vendredi à cause du personnel malade. Hier soir, deux classes supplémentaires sont fermées à partir d'aujourd'hui. La décision de fermer l'école sera prise dans la journée par la préfecture.

