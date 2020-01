Les infos de 12h30 – Coronavirus : inquiétude des habitants de Carry-le-Rouet

publié le 31/01/2020 à 14:31

Un avion militaire, avec à bord environ 200 ressortissants français, s'est posé, vendredi 31 janvier, sur la base aérienne militaire d'Istres (Bouches-du-Rhône), en provenance de Wuhan. Ils ont été accueillis en personne par Agnès Buzyn à la descente de l'appareil.

La ministre de la Santé a tenu à faire le déplacement : elle a visité ce matin le centre de vacances de Carry-le-Rouet où ces expatriés vont être acheminés et resteront confinés pendant 14 jours. Des précautions d'hygiène et des mesures de sécurité sanitaire ont été prévues : masque obligatoire en dehors des chambres, des plateaux-repas pour éviter les contacts dans un grand réfectoire. Ils auront le droit de profiter des jardins, mais bien sûr interdiction formelle de sortir de l'enceinte et d'entrer en contact avec les habitants.

Inquiétudes chez les riverains

Une partie de la population s’inquiète. Chez certains riverains, c’est même la colère qui s’est exprimée. Interrogées sur RTL, Marine et Audrey refusent d’avoir été mises devant le fait accompli. "Ils auraient dû les mettre dans un endroit isolé, loin de toute population et aujourd’hui, ils nous annoncent que des mesures sanitaires sont prises, on n’y croit pas, on n’a aucun retour sur ce virus", déplore Marine. Pourtant, les médecins affirment que la grippe est plus meurtrière que ce coronavirus. "Oui, bien sûr, et pour Tchernobyl c’était pareil, on nous a dit que c’était sans risque", s'inquiète Audrey.

L'arrivée de l'avion militaire à Istres, vendredi 31 janvier 2020 Crédit : RTL

De son côté, le maire de Carry-le-Rouet, Jean Montagnac, explique qu’il est républicain d’accueillir ces rapatriés, mais il comprend aussi, même s’il ne la partage pas, l’inquiétude qui gagne certains administrés. Il est satisfait qu’une réunion entre la population et des médecins de l’ARS soit organisée ce soir à 18h dans une salle municipale.

L'arrivée de l'avion militaire à Istres, vendredi 31 janvier 2020 Crédit : RTL

"Les spécialistes et les médecins, qui sont beaucoup plus en mesure d’expliquer la situation, rassurent la population sur la situation", explique-t-il. "Des médecins seront en permanence pendant 14 jours auprès de ces gens-là. Ils expliqueront les mesures de sécurité sanitaire qu’ils ont pu prendre. Quand vous allez chez le médecin et qu’il vous dit que vous allez bien, vous le croyez. Là, j'espère qu’ils vont les croire", a-t-il poursuivi. Mais à entendre certains habitants, ce n’est pas gagné.

À écouter également dans ce journal

Édouard Philippe – La candidature aux municipales 2020 dans la ville du Havre d'Édouard Philippe est désormais officielle. Le Premier ministre sera tête de liste et se déclare dans Paris-Normandie.



Brexit – Les Anglais quitteront ce soir, vendredi 31 janvier, l’Union européenne. Les députés pro-Brexit ont quitté aujourd'hui le parlement européen pour la dernière fois, au son d’une cornemuse et brandissant un drapeau britannique.





Municipales 2020 – Le Conseil d’État a suspendu, vendredi 31 janvier, la circulaire de Christophe Castaner qui prévoyait de ne plus attribuer de couleur politique aux candidats dans les communes de moins de 9.000 habitants.