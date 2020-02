Coronavirus : le grand défilé du Nouvel an chinois annulé à Paris

Les célébrations du Nouvel an chinois 2018 à Lisbonne

publié le 30/01/2020 à 17:01

Le traditionnel défilé du Nouvel an chinois n’aura pas lieu dimanche 2 février prochain à Paris. En cause : l’épidémie de coronavirus qui a déjà fait 170 morts en Chine. Au total, on dénombre 7.700 personnes contaminées.

La mairie du XIIIe arrondissement a décidé, jeudi 30 janvier, d’annuler les festivités : "Nous appliquons le principe de précaution", a indiqué Jérôme Coumet. Le week-end dernier, le défilé du Marais et de la place de la République, avaient déjà été annulés pour les mêmes raisons, rapporte le Parisien.

Les organisateurs du Nouvel an chinois, considéré comme "le berceau de la communauté chinoise de Paris", ont hésité pendant plusieurs jours, les avis étant partagés. Mais ils ont finalement tranché, en décidant de "reporter le défilé au printemps prochain", a précisé Jérôme Coumet. "On va faire en sorte que le moment venu, le défilé soit encore plus beau", rappelle-t-il.

À Nice, près de 300 personnes, dont le consul général de Chine à Marseille, étaient attendues au casino Ruhl, mardi 28 janvier, pour une soirée organisée à l'occasion du Nouvel an. Les organisateurs avaient finalement préféré annuler la rencontre, d'après un communiqué publié lundi 27 janvier par la communauté chinoise de la Côte d’Azur (ACCCA), d'après le journal 20minutes.