publié le 10/03/2021 à 13:53

Il va falloir tenir sans reconfinement en région Ile-de-France. Pourtant, la situation commence à être extrêmement tendue dans les hôpitaux. Le nombre de nouveaux cas de Covid en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne dépasse les 400 pour 100.000 habitants. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 90%.

Il reste une toute petite marge de manœuvre. Lundi 8 mars, l'Agence régionale de Santé a ordonné que l'on passe à 40% de déprogrammation. Cela signifie repousser un grand nombre d'opérations chirurgicales non-urgentes pour ouvrir 400 lits de réanimation et libérer du personnel.

Cet appel concerne les hôpitaux publics, qui aujourd'hui déprogramment déjà environ 20% de leurs opérations mais ils visent aussi les cliniques et les hôpitaux privés qui actuellement ne prennent pas suffisamment part à l'effort. Ils déprogramment moins et sont moins sous tension que dans le public, il y a donc là aussi une marge de manœuvre et des lits disponibles.

La courbe des nouvelles contaminations est en forte hausse

C'est donc pour cela que le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, temporisait encore mardi 9 mars au micro de RTL : "Le confinement de l'Ile-de-France n'est pas d'actualité". Notamment grâce aux déprogrammations d'opérations qui vont redonner un peu d'air aux hôpitaux. Jusqu'à quand pourront-ils tenir sans de nouvelles restrictions ? Car dans le même temps, la courbe des nouvelles contaminations est en forte hausse dans tous les départements franciliens depuis déjà trois semaines.

À écouter également dans ce journal

Val d'Oise - Au lendemain de la mort de l'adolescente de 14 ans à Argenteuil, l'émotion est toujours très vive dans son lycée qui est aussi celui de ses deux meurtriers présumés.

Rouen - L'incompréhension d'un père qui a perdu son fils dans l'incendie d'un bar à Rouen il y a quatre ans et demi. Le drame avait coûté la vie à 14 personnes. Les deux gérants viennent de bénéficier d'une libération anticipée sous bracelet électronique.

Football - Le PSG et Barcelone s'affronteront ce soir en huitième de finale de la Ligue des champions.