et AFP

publié le 20/02/2021 à 04:09

83.964 personnes sont mortes en France après une contamination au coronavirus : d'après les chiffres de Santé publique France publiés vendredi 19 février, 328 victimes de l'épidémie ont été recensées en 24 heures. La pression hospitalière reste forte avec 25.506 malades recensés (contre 25.717 la veille) et 1.543 nouvelles hospitalisations contre 1.490 jeudi.

Par ailleurs, 309 nouvelles admissions en réanimation (contre 262 la veille) ont été enregistrées pour un total de 3.380 malades actuellement traités dans ce type de services (3.384 la ville). Le taux de positivité des tests (pourcentage de personnes testées positives sur l'ensemble des personnes testées) reste stable et atteint 6%. Vendredi, l'agence sanitaire a recensé 24.116 nouveaux cas dépistés (contre 22.501 jeudi) alors que la campagne de vaccination poursuit sa progression.

On compte désormais 1.132.918 personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin contre le virus, selon la Direction générale de la Santé, et 2.535.436 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 3,8% de la population totale et 4,8% de la population majeure.