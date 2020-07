publié le 22/07/2020 à 07:07

Deux enfants de 3 et 10 ans ont échappé miraculeusement à un incendie, mardi 21 juillet à Grenoble (Isère), en sautant d'une douzaine de mètres dans les bras d'adultes en contrebas de leur immeuble. Une vidéo de la scène, filmée depuis un autre bâtiment de la résidence, montre leur chute, impressionnante, depuis le troisième étage d'un bâtiment.

Tandis qu'une épaisse fumée noire sort des fenêtres de l'appartement, et que des habitants crient d'effroi, on voit d'abord l'enfant le plus âgé suspendre le plus jeune dans le vide, en le tenant par ses vêtements, avant de le lâcher. Au pied de la façade, des témoins le récupèrent en ployant sous son poids et peu après, c'est l'autre enfant qui saute dans leurs bras.

"On leur a sauvé la vie", se réjouit au micro de RTL l'un des héros présent au moment du sauvetage, Athoumani Walid. Le jeune étudiant comorien de 25 ans, qui s'est cassé le poignet dans l'opération, est "très fier" de son action. "On était cinq ou six en bas de l'immeuble. On leur a tendu les bras en leur demandant : 'sautez, sautez, sautez...'", explique-t-il. C'est alors que l'aîné, "avec courage" a agrippé son petit frère pour le tendre aux sauveteurs improvisés. Le plus grand, encouragé par la foule, a sauté à son tour.

#COVID19 #accident #grenoble ( Ce mardi il a y’a quelques heures dans l’après midi 2 enfants ont sauté par la fenêtre rattraper par les habitants ❤️🙏 pic.twitter.com/xzIYpL4b3Y — oumse-dia (@oumsedia69) July 21, 2020

