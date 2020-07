publié le 22/07/2020 à 10:14

La situation est de plus en plus inquiétante. La France comptait mardi 21 juillet 2020 208 foyers de coronavirus actuellement actifs, selon la Direction générale de la Santé, qui relève que "la circulation du virus est en augmentation". Le nombre de cas augmente aussi chez nos voisins, comme en Espagne. Interrogée sur RTL ce mercredi, Nadine Morano appelle à la plus grande "vigilance", notamment dans les aéroports.

"Il n'y a pas suffisamment de précautions qui sont prises par rapport à ceux qui sont arrivants sur notre territoire", développe la députée européenne. Et de poursuivre : "On ne peut pas avoir pris des mesures de confinement à l'intérieur de chez soi (...) et laisser des frontières ouvertes pour ceux qui arrivent d'autres pays sans prendre de précautions, à la fois de prise de température, de test immédiat..."

"Protéger nos territoires"

"Tant que nous n'aurons pas trouvé de vaccin, l'épidémie ne sera pas finie", conclut Nadine Morano sur notre antenne, qui appelle l'exécutif, mais aussi tous les Français, à "prendre des mesures" pour "protéger nos territoires".