publié le 17/05/2021 à 09:48

Que l’homme qui n’a jamais connu de panne sexuelle me jette le premier comprimé bleu, si vous voyez ce que je veux dire. Si on se penche sur les enquêtes faites sur le sujet, on constate qu’après 40 ans, une homme sur trois endure des troubles de l’érection et qu’après 70 ans, plus des deux tiers des hommes sont également concernés.

À partir de là, ou l’on fait évoluer sa vie sexuelle, ou l’on prend les choses en main, expression à prendre au sens figuré, vous l’aviez compris. La panne sexuelle peut être à la fois d’origine psychologique et d’origine physique. On va revenir sur les causes organiques et commencer par ce qui relève du mental.

Dès lors que vous vous mettez la pression, que vous pensez à l’échec, vous alimentez une spirale qui, de fait, vous conduit à la panne. On est là dans la majorité des cas pour lesquels, bonne nouvelle, il existe des solutions.

La fameuse petite pilule bleue

Vous en parlez à votre médecin et il vous prescrira la fameuse petite bleue dont je parlais à l’instant. Il existe d’autres comprimés. Certains provoquent l’érection même si vous contemplez une tomate, d’autres ne fonctionnent qu’en présence d’une stimulation sexuelle mais tous donnent de bons résultats et surtout, vous rassurent. Si bien que vous êtes psychologiquement remis en selle et n’avez pas forcément besoin d’en reprendre à chaque fois.

Comment fonctionnent ces comprimés ? Ce sont des vasodilatateurs. Ils facilitent l’afflux de sang dans la verge, nécessaire pour une bonne érection. A priori, ils fonctionnent aussi quand la panne sexuelle est d’origine organique. Sauf si l’artère de la verge est bouchée. Dans ce cas, le sang ne passe pas. Mais l’idéal, quand le problème est d’origine organique, c’est d’abord de revoir son hygiène de vie.

Comment prévenir les troubles de l'érection ?

Les ennemis de l’érection, on les connait : l’alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids abdominal, le cholestérol, l’hypertension, toutes choses que l’on peut combattre en, simplement, le décidant.

C’est tout bête mais se gaver de sucre et de mauvais gras fait augmenter votre tour de taille, ce qui a pour effet de perturber la relaxation musculaire au niveau de la verge et, par ricochet, l’afflux de sang. De même, trop de graisse agit sur votre testostérone, une hormone impliquée dans le désir et l’érection.

Qu’en est-il des injections au niveau de la verge, voire de l’implant pénien ? Le traitement à base de micro-piqûres peut vous être prescrit quand les comprimés suscités sont inefficaces. On le retrouve chez les patients dont certains nerfs érectiles ont été touchés, à la suite d’une ablation de la prostate, ou à cause d’un diabète. Il faut une prescription. Et votre médecin généraliste peut s’en charger (je parle de la prescription ; pour la piqûre, il vous montrera la première fois et ensuite, c’est vous qui piquez).

Quant à l’implant pénien, il s’adresse plutôt à des patients qui sont par ailleurs éprouvés par un diabète lourd, un cancer, un accident vasculaire cérébral, une sclérose en plaques ou une maladie cardio-vasculaire.

C’est une prothèse formée de deux cylindres que l’on place à l’intérieur des corps caverneux de la verge. Vous disposez d’un réservoir inséré dans l’abdomen. Il contient du sérum physiologique qui remplit les cylindres et facilite l’érection. Ça fait un peu usine à gaz comme description mais je vous rassure, c’est discret, pas douloureux et ça fonctionne.