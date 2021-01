publié le 01/01/2021 à 17:58

Entre l'épidémie de coronavirus et les mesures restrictives, il n'a pas été facile de faire du sport en 2020. Selon des études, la médiane de prise de poids pendant le premier confinement est de trois kilos. "Certains patients ont pris jusqu'à vingt kilos", affirme le docteur Arnaud Cocaul. Pour cette nouvelle année, le nutritionniste recommande de reprendre une activité physique pour conserver une bonne santé.

Lors du premier confinement, "les Français étaient terrorisés par le coronavirus et n'ont pas suffisamment bougé", estime-t-il. Certains en ont cependant profité pour suivre des programmes sportifs en ligne et ont pu perdre du poids à cette période.

Pour se maintenir en forme "l'activité physique indispensable est la marche à pied, au moins trente minutes par jour", conseille le docteur Arnaud Cocaul. Ceux qui ne peuvent pas marcher une demi-heure d'affilée à cause de problèmes de santé, notamment articulaires et respiratoires, pourront faire de la "marche fractionnée" pour atteindre l'objectif des 10.000 pas quotidiens.



Les confinements ont également encouragé la population à privilégier les commerces de proximité et le fait-maison. Alors que de nombreuses personnes passent plus de temps en cuisine, l'avancée du couvre-feu pourrait permettre de prendre de nouvelles bonnes habitudes. "Si vous ne mangez pas trop tard, la période de jeûne physiologique est plus longue, ce qui peut être bon pour la santé", affirme Arnaud Cocaul qui recommande de "manger lentement et diversifié".