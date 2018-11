publié le 23/11/2018 à 09:36

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a commencé le 6 octobre. Elle se poursuit jusqu'au 31 janvier prochain, vous avez donc encore le temps de vous faire vacciner, je vous conseille de ne pas tarder car en général l'épidémie survient à la fin du mois de décembre.



Elle dure entre un et trois mois et elle va provoquer en moyenne entre 4.000 et 6.000 décès. Dans plus de neuf cas sur 10, les victimes ont plus de 65 ans. Les personnes âgées sont-elles les seules pour lesquelles le vaccin est vivement recommandé ?

Non, le Haut Conseil de la santé publique considère qu'il existe d'autres catégories de personnes concernées par le vaccin. Outre les plus de 65 ans, il y a les femmes enceintes, les personnes obèses et les personnes qui gravitent autour des nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de risques de grippe grave, autrement dit des enfants pour lesquels la grippe serait source de très gros problèmes.

Qui sont ces nourissons ?

Ce sont les enfants prématurés ou ceux qui sont atteints de cardiopathie congénitale, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec un problème cardiaque mais il y a aussi les enfants dont le

système immunitaire est défaillant et tout ceux qui traînent une pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire.



Ces enfants sont évidemment fragiles et par définition très entourés, il serait stupide qu'un adulte leur refile sa grippe parce qu'il ne s'est pas protégé. Les adultes malades ce n'est pas ce qui manque puisque la grippe saisonnière touche entre deux et huit millions de personnes chaque hiver. L'entourage de ces enfants se doit d'être vacciné, je pense aux parents mais aussi aux assistants maternels puisque la grippe est contagieuse je le rappelle.

Y a-t-il une chronologie de l'infection ?

Oui il y a une chronologie mais on ne s'en rend pas compte immédiatement. Lorsque vous êtes infectés par le virus de la grippe, il y a une période d'incubation, il peut s'écouler

trois jours avant qu'apparaissent les symptômes : fièvre, frissons, douleurs musculaires et nez qui coule, vont durer environ cinq jours avant que vous retrouviez vos esprits.



Si vous faites le total vous en avez au minimum pour une semaine et au maximum pour trois semaines pour un rétablissement complet. Vous commencez à être contagieux avant de savoir que vous avez la grippe. Le piège est là et c'est même un double piège car vous restez contagieux pendant un ou deux jours après que les symptômes ont disparu donc vous vous croyez guéri mais vous refilez le mistigri à ceux qui s'approchent de vous.



Tout cela c'est en cas de grippe et comme vous allez vous faire vacciner à moins que ce ne soit déjà fait vous n'avez aucune raison de vous inquiéter.

Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ?

Enfin une question qui fâche : faut-il rendre la vaccination contre la grippe obligatoire pour le personnel soignant ? Je vous laisse réfléchir j'ai mon avis et je vous le donnerai dans une prochaine chronique.