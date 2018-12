L'exécutif et la majorité "trop intelligents, trop subtils", pour Gilles Le Gendre

et AFP

publié le 17/12/2018 à 12:50

C'est un mea culpa aux allures de péché d'orgueil. Ce lundi, Gilles Le Gendre, le patron des députés de la majorité présidentielle a estimé que l’exécutif et le groupe parlementaire La République en marche avaient en effet commis deux erreurs principales dans leurs annonces destinées à calmer la colère des "gilets jaunes". Des annonces sur le pouvoir d'achat souvent jugées floues et peu compréhensibles.



"Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons (...). Et une deuxième erreur a été faite, dont nous portons tous la responsabilité (...): le fait d'avoir probablement été trop intelligents, trop subtils, trop techniques, dans les mesures de pouvoir d'achat", a-t-il déclaré sur Public Sénat.

Un repenti maladroit venant du camp d'un Emmanuel Macron jugé trop arrogant par nombre de "gilets jaunes". De quoi également appuyer l'aveu du Premier ministre que l'exécutif n'avait "pas assez écouté les Français" en amont et pendant la crise sociale qui secoue la France depuis un mois.

"Trop intelligents, trop subtils, trop techniques", la formulation du chef de file LREM à l'Assemblée a en tout cas rapidement suscité les moqueries dans les rangs de l'opposition.

Le macronisme : suffisance, condescendance, mépris. C'est tellement incroyable que l'on croirait une "fake news"! Mais non, c'est simplement un macroniste qui s'exprime...

Il est temps de redescendre sur terre messieurs! #LREM #Macron https://t.co/HFDeHNoRxP — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) 17 décembre 2018

Pas mal celle ci: « Nous avons été trop intelligent trop subtil »...L’arrogance et le mépris de caste sont désormais la marque de fabrique de la REM @GillesLeGendre https://t.co/DKzn4tGqqa — Sébastien Chenu (@sebchenu) 17 décembre 2018