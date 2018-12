publié le 17/12/2018 à 16:19

Après les "gilets jaunes", les "gyros bleus" ? Sur les réseaux sociaux, des policiers laissent parler leur colère face à l'absence de mesures en leur faveur de la part du gouvernement. Et des actions se mettent en place.



Un premier rassemblement devrait avoir lieu ce jeudi 20 décembre à 21h30, sur les Champs-Élysées au niveau de la place Clémenceau, en face du commissariat du VIIIème arrondissement. Une manifestation sans "aucune bannière politique, syndicale, associative", peut-on lire sur le visuel de l’événement.



Pour autant, plusieurs associations de policiers ont relayé cet appel à manifester, notamment Mobilisation des Policiers en Colère (MPC). De son côté, le syndicat Unité SGP a "annoncé solennellement" sur Twitter qu'un "acte 1 de la colère des policiers" était en préparation (en référence aux manifestations hebdomadaires des gilets jaunes depuis un mois). Celui-ci devrait avoir lieu en 2019, mais aucune date précise n'a été communiquée.

Les policiers sont à bout et ne bénéficient d’aucune reconnaissance, UNITÉ SGP POLICE / FMSI-FO annonce solennellement l’ACTE 1 de la colère des forces de l’ordre. — UNITÉ SGP POLICE (@UNITESGPPOLICE) 17 décembre 2018

Les policiers ont été particulièrement mobilisés ces dernières semaines pour contenir les manifestations des "gilets jaunes", et des affrontements parfois violents ont eu lieu. Mais "gilets jaunes" et "gyros bleus" pourraient bien agir ensemble cette fois-ci. La porte semble en tous cas ouverte. "Gyros bleus, gilets jaunes ou autres, tout le monde est le bienvenu pour nous soutenir", a déclaré Guillaume Lebeau, vice-président de l'association MPC.

Un mal-être grandissant dans la profession

Manque de considération, heures supplémentaires non payées, gel du point d'indice, allongement du délai de carence en cas de maladie, conditions de travail difficiles... Les revendications des policiers sont multiples.



Et les représentants syndicaux le rappellent : cela fait plusieurs années que les forces de l'ordre tirent la sonnette d'alarme quant au mal-être dans la profession. Au début de l'année, une commission d'enquête parlementaire sur l'état des forces de sécurité intérieure avait été mise en place, après une vague de suicides de policiers en 2017. Les travaux des sénateurs avaient ainsi alerté sur l'état de "fatigue morale et physique [des policiers], au point de ne plus pouvoir remplir leurs missions comme il faut".

Ce que les policiers ne tolèrent pas, c’est d’être exploités au-delà de l’acceptable, de ne pas être rémunérés à la hauteur de l’engagement, de voir leur salaire gelé, de devoir répondre à une colère populaire qui ne trouvera pas de réponse autrement que sociale et politique .... https://t.co/RFFfuhYnuF — Linda Kebbab (@LindaKebbab) December 14, 2018