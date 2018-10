publié le 06/10/2018 à 08:47

C'est parti pour la grande campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Cette vaccination est notamment recommandée pour les plus de 65 ans, les patients atteints de certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire...), les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité morbide.





Le professeur Bruno Lina, directeur du centre national de référence des virus de la grippe, explique que "quatre candidats de virus" sont aujourd'hui prêt à circuler. "Ils sont tous les quatre prêts à commencer et on verra celui qui partira", explique-t-il justifiant ainsi de l’efficacité parfois mitigée du vaccin.

Malgré tout, le professionnel de la santé en appel à la responsabilité de chacun. "Quand on parle d'efficacité, ce sont des cas évités. Quand on a 65% d'efficacité, on évite plusieurs milliers de décès et plusieurs milliers d'hospitalisations", lance-t-il.

Des modalités simplifiées

Surtout que cette année, les modalités sont facilités pour les personnes concernées par les recommandations. Ainsi, ces dernières pourront retirer leur vaccin à la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise en charge de l'Assurance maladie et pourront ensuite se faire vacciner par un médecin, un infirmier ou une sage-femme. "L'objectif aujourd'hui, c'est de rendre le circuit de l'accès au vaccin très simplifié", détaille le professeur Bruno Lina.





Dans quatre régions tests (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie), toutes les personnes concernées par les recommandations pourront également se faire vacciner en pharmacie.

Une protection individuelle et collective

Mais alors comment convaincre alors que sur les 12 millions de bons de prise en charge envoyés, "seuls 6 millions ont été utilisés" ? "Il faut rappeler que la grippe on en parle tous les ans mais ce qu'on ne dit pas, c'est le bénéfice de la vaccination. On a eu l'année dernière 14.000 décès imputables à la grippe", poursuit-il.



C'est pourquoi, il évoque dès lors une protection "à la fois individuelle mais aussi collective". "Si on veut éviter qu'un virus se diffuse, il faut que les personnes soient immunisées. Plus vous avez de vaccinés, moins le virus circule", conclut-il.