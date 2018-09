publié le 28/09/2018 à 18:58

C'est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Le cancer du sein n'est pas suffisamment bien dépisté. Actuellement, toutes les femmes de plus de 50 ans passent une mammographie tous les deux ans, par précaution. On ratisse large pour n'oublier personne. Mais en fait, chaque femme est différente. Pour certaines, ce dépistage systématique est inutile. Pour d'autres, il est insuffisant. Voilà pourquoi, une vaste étude va débuter cet hiver dans tout l'Europe pour mettre en place un dépistage personnalisé.



Oui, mieux dépister pour mieux soigner. C’est le slogan de l'opération My Pebs. Cette étude est basée sur le volontariat des patientes. Le principe est simple : calculer le risque de développement de cancer du sein pour chaque femme en fonction de l'âge, des antécédents familiaux et même du génotype pour mieux adapter le dépistage. Suzette Delaloge est la coordinatrice de ce programme.

"Les femmes dont on considère que le risque est très faible, on ne leur proposera pas de mammographie avant 4/5 ans. Pour les femmes au risque moyen, on leur proposera une mammographie tous les deux ans. Par contre il y a des femmes qui ont un risque élevé. Chez ces femmes-là, c'est très pertinent de proposer des mammographies tous les ans", explique-t-elle. Cette étude suivra les résultats de toutes les volontaires durant six à huit ans. Une nouvelle méthode qui pourrait se généraliser si l'étude est concluante.

À écouter également sans ce journal :

Fait divers - Une scène d'une rare violence s'est déroulée mercredi à Garges-les-Gonesses dans le Val-d'Oise. Un jeune homme de 17 ans est grièvement blessé après avoir été littéralement lynché par une dizaine de personnes armées de béquilles et de boules de pétanque. Vraisemblablement l'épilogue d'une bagarre entre bandes rivales.



Politique - Face à cette violence des quartiers, on parle désormais d'armer les policiers municipaux. À Lille, Martine Aubry dit non. Pour elle, la sécurité doit rester une tâche régalienne, comme la justice et la défense. La maire de Lille réclame davantage de moyens policiers. "On n'est plus dans une République", s'est agacée la maire de Lille dans un discours marquant sa rentrée ce vendredi 28 septembre.



Justice - Il a appelé à tuer des "bébés blancs". Le rappeur Nick Conrad est convoqué au tribunal le 9 janvier. Après la diffusion de son clip "Pendez les Blancs", le chanteur sera jugé pour provocation directe à commettre des atteintes à la vie. Il a été entendu ce matin par la police



Météo - Un cyclone est en train de se former en Méditerranée. La Grèce, la Turquie, et la Libye devraient être touchées ce week-end et ça pourrait être violent. C'est ce qui a provoqué des pluies torrentielles sur la Tunisie la semaine dernière.



Foot - Il y aura du monde sans doute le 13 octobre à l'Hôtel Drouot à Paris. Ce jour-là, il y aura une vente aux enchères assez unique. Le maillot de foot de l'Équipe de France, millésime 98, sera vendu. Signe particulier : il a été porté par Zinedine Zidane lors de la finale contre le Brésil. La valeur de cette relique est estimée entre 20.000 et 40.000 euros.