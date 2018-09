et AFP

publié le 28/09/2018 à 15:39

Le procès risque de faire autant de bruit que sa chanson. Nick Conrad s'est rendu célèbre avec son titre PLB, accompagnée de son clip, remarqué par Gilbert Collard et Bruno Retailleau. PLB, c'est pour "Pendez les blancs". Après la polémique, les autorités se sont saisies de l'affaire.



Le rappeur parisien originaire de Noisy-Le-Grand a été auditionné vendredi 28 septembre au siège de la police parisienne, a révélé RTL. À sa sortie on apprend qu'il est convoqué au tribunal le 9 janvier prochain, poursuivi pour "provocation au crime".

Lui se défend auprès de RTL de toute incitation à la haine dans ses paroles ("Je rentre dans des crèches je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents") et explique avoir voulu "inverser les rôles" entre noirs et blancs. Une enquête a malgré tout été ouverte par le parquet pour "provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit".