publié le 27/09/2018

Une partie des pays méditerranéens menacée dans les prochains jours. Un cyclone est en cours de formation dans la Méditerranée. Ce cyclone subtropical est appelé "medicane", contraction de Méditerranée et "hurricane", qui signifie ouragan en anglais. Comme le rapporte Corse Matin, ce phénomène météorologique est à l'origine des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Tunisie le week-end dernier.



Comme le précise , l’Observatoire français des tornades et orages violents, ce phénomène a visuellement l’apparence traditionnelle d’un cyclone. Il est cependant de taille plus modeste et moins violent. Ce "medicane" se forme actuellement entre la Grèce et la Sicile selon Keraunos. Il pourrait toucher la Libye ainsi que la Grèce et la Turquie en fin de semaine, dès vendredi.

Comme le souligne Météociel, l'incertitude demeure sur la puissance du medicane. Ses conséquences sont pour l'heure imprévisibles même si Keraunos parle de "scénarios parfois assez virulents". La Grèce devrait être la première impactée avant la Turquie. En effet, selon les dernières prévisions, la trajectoire du cyclone subtropical passe par le sud de la Grèce et la Crète.

Un potentiel #medicane bien mieux structuré et puissant que celui de la semaine dernière pourrait se développer en mer méditerranée ces prochaines heures entre l'#Italie et la #Grèce avec un risque de frapper la Grèce ce Week-End.

¿NOUVELLES CARTES ¿¿ https://t.co/KP44TNID94 pic.twitter.com/sMTWSo33FU — Meteociel (@meteociel) 26 septembre 2018