Est-ce si difficile d'avoir une bonne hygiène de vie ?

Faire du sport, manger sain, se coucher tôt, éviter l’alcool et le tabac, s'octroyer des moments pour soi, se déconnecter des écrans... : sur le papier, ça parait simple mais la mise en pratique n'est pas toujours évidente et durable. Une bonne hygiène de vie peut être vécue comme une contrainte et une privation des plaisirs de la vie. Est-il possible de changer nos mauvaises habitudes ? Comment s'y mettre sans frustrations et sans sentiment d'injonction ? Quels avantages concrets en retire-t-on ?

- Vaimalama Chaves, Miss France 2019

- Professeur Michel Lejoyeux, auteur de La Médecine du bon sens (Editions JC Lattès)



- Cécile Guéret, thérapeute Gestalt, que l’on retrouve sur cecilegueret.com et la page Facebook : "La Psy Buissonnière".



