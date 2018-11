publié le 07/11/2018 à 08:38

Dans certains milieux, ou certaines communautés, on a tendance à sacraliser la virginité. Sur ce point, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais il faut que tout le monde prenne conscience, notamment chez les parents, et surtout chez les hommes, que nous vivons dans un pays où les femmes sont censées être maîtresses de leur vie sexuelle.



Je voudrais donc commencer par rappeler deux choses. Tout d'abord, aucun médecin n'a le droit d'examiner une jeune fille contre son gré, même si elle est mineure. Ensuite, l'inspection de l'hymen ne permet pas toujours de certifier si une femme est vierge ou ne l'est pas, loin de là. De plus, il n'existe pas un seul type d'hymen, son apparence change en fonction de l'âge ou de certaines hormones.

En quoi consiste le test de virginité ?

Il faut d'abord comprendre la nature du test. Il arrive que l'on demande aux médecins de faire des tests de l'hymen - on appelle cela le "test des deux doigts" - qui ne se pratique que dans le cadre d'une enquête pour déterminer si une femme a subi un viol, et non pas pour vérifier si elle est vierge ou ne l'est pas, ce détail ne la regarde qu'elle.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est d'ailleurs alarmé que ce genre de pratiques à tendance à se multiplier en Afrique subsaharienne, en Inde, en Indonésie, au Brésil, mais aussi plus près de chez nous, en Irlande du Nord et en Grande-Bretagne. Le test de virginité n'est ni un jeu, ni un acte gratuit puisqu'il peut s'avérer extrêmement humiliant et traumatisant pour celle qui le subit.