publié le 15/10/2018 à 16:37

Migraines, maux de dos ou de ventre, douleurs musculaires... Les Français n'hésitent pas à se soulager en prenant des antidouleurs. Mais quels sont les antalgiques les plus consommés en France ? Avec 500 millions de boîtes vendues en 2013, le paracétamol est le médicament le plus utilisé de cette catégorie. C'est 50% de plus qu'il y a 10 ans. Attention cependant au surdosage : au-delà de quatre grammes par jour, il devient nocif pour le foie et les reins.



Délivrés sur ordonnance, les opiacés forts, comme l'oxycodone, se classe en deuxième position. Apparenté à la morphine, cet antidouleur est notamment utilisé par les quatre millions de Français qui souffrent de maux indétectables aux IRM ou aux radios.

Quels sont ces maux invisibles ? Des pathologies rares comme la glossodynie, par exemple, appelée syndrome de la bouche brûlante qui entraîne des douleurs de la langue. Un pour cent de la population serait concernée, mais il n'existe aucun test pour le diagnostiquer.

Autre pathologie inquiétante : l'algie vasculaire de la face. C'est une sensation de brûlure autour de l’œil, sur tout un côté du visage. Cette pathologie ne touche que 0.5% de la population mais il faut 10 à 15 ans pour que le diagnostic soit avéré. Les patients sont souvent classés "malades imaginaires" alors qu'ils ne le sont pas.