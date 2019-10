Quel café est le plus riche en caféine ?

publié le 12/10/2019 à 10:25

Une tasse de café filtre n'a pas le même goût qu'un expresso. Elle n'a pas non plus le même effet excitant. La concentration en caféine varie en fonction la manière dont est fait le breuvage. L'écart peut aller du simple au double.

Une différence qui s'explique par les différentes pression avec laquelle l'eau va traverser le café moulu. Dans une machine à filtre, l'eau chaude tombe goutte à goutte. Dans une machine à expresso, le processus est extrêmement différent. Et on peut le voir à l’œil nu grâce à la mousse, visible uniquement dans les machines à expresso, qui contient les molécules aromatiques, donc les arômes. Votre café aura donc un goût plus intense.

Mais la dissolution de la caféine dans l'eau dépend non pas de la pression mais du temps de contact entre l'eau et le grain de café.

Moralité de l'histoire, si vous voulez un café qui vous réveille le matin, optez pour un café filtre. Par contre, dans la journée, pour un café aux arômes plus intenses, l'expresso sera plus approprié. C'est scientifique !

