Grosse mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé. Les ventes de tabac dans le monde reculent mais la cigarette électronique elle augmente et l'OMS fustige l'attitude des fabricants qui, selon elle, visent à toucher les jeunes au risque de rendre une nouvelle génération accroc à la nicotine.



Une trentaine de pays ont déjà interdit la cigarette électronique. C'est le cas de l'Inde et du Brésil qui les considèrent dangereuses pour les mineurs. La toxicité supposée de ces produits fait toujours débat. Mais les fabricants utilisent tous les ressorts du marketing pour attirer les plus jeunes.

"Il y a à peu près 16.000 arômes différents sur le marché. Bubble-gum, crème glacée vanille, cookie au chocolat... Je crois que ça parle plus à mes petits-enfants qu'à moi. Et on sait très bien que les enfants ont 2 à 3 fois plus de chances de devenir des fumeurs quand ils consomment ces produits.", explique le Dr Rüdiger Krech, responsable du département promotion de la santé à l'OMS.

L'OMS demande aux États de réglementer la vente de cigarettes électroniques voire même d'interdire les arômes. L'OMS, qui ne croit pas les cigarettiers quand ils affirment, comme le patron de Philipp Morris, qu'en misant sur ces nouveaux produits, il souhaitent voir un monde sans cigarettes. ""Quand on est une partie du problème dit le Dr Krech, on ne peut pas être une partie de la solution."

À écouter également dans ce journal

Chômage - La reprise économique se confirme. Le chômage a baissé de 1,3% au deuxième trimestre, soit 50 600 personnes en moins inscrites à Pôle emploi.



Culture - La ville de Nice intègre la liste du patrimoine mondial de l'Unesco reconnue au titre de ville de villégiature d'hiver de la Rivviera.

Jeux Olympiques 2021 - La judokate Clarisse Agbegnenou est championne olympique des moins de 63 kilos. Autre médaille française en taekwondo

La gymnaste américaine Simone Biles se retire du concours par équipe et évoque des "démons dans sa tête"".