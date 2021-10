Santé : quelles sont les vertus des bains froids ?

Les bains froids, même très froids disposent de nombreux bienfaits pour la santé. Dans un premier temps, l'exposition au froid va stimuler la circulation sanguine et lymphatique, qui est d'ailleurs responsable des jambes lourdes et de la rétention d'eau. L'eau froide va donc permettre aux vaisseaux de se contracter et de soulager ces problèmes. À la sortie de l'eau, au contraire, les vaisseaux vont se dilater, ce qui va améliore la micro circulation. Cela va donc permettre d'avoir une belle peau, ferme et de diminuer la cellulite.

Mais ce ne sont pas les seules vertus des baignades en eau froide. Elles permettent de diminuer les douleurs mais surtout, ces bains froids ont montré des bienfaits avec une augmentation des défenses immunitaires. Ce qui semble donc important en cette période épidémique.

Des effets sur le moral et le stress

En plus d'avoir des effets positif sur le corps, les bains froids en ont aussi du côté psychique. Cela se ressent alors sur le moral et le niveau de stress. Un baignade dans l'eau froid est donc comme une séance de sport. Cela libère des endorphines, hormones du plaisir et des hormones antistress. Ce qui permet de se sentir apaisé et même euphorique, juste avant d'aller se coucher, puisque cela aide aussi à bien dormir.

Faire attention à certains risques

Si le froid est essentiellement bon pour la santé, il faut quand même faire attention, notamment pour les personnes avec des antécédents cardio-vasculaire. Il est donc plus raisonnable d'en parler à son médecin avant de se lancer.

L'hydrocution fait elle aussi, partie des risques liés au froid. Il faut donc bien se préparer avant de se jeter à l'eau en se mouillant la nuque et le ventre. La baignade en eau froide ne s'improvise pas et il faut donc s'entraîner, comme pour le sport.

Il est recommandé de commencer les bains à la fin de l'été ou au début de l'automne, lorsque l'eau n'est pas encore trop froide. Privilégiez également les séances courtes de quelques minutes avant d'augmenter les séances. Attention tout de même, celles-ci ne doivent pas dépasser les 15 minutes.