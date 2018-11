La biscotte, vrai ou faux ami du petit-déjeuner ? Michel Cymes répond

publié le 15/11/2018 à 10:04

Beaucoup pensent que la biscotte remplace avantageusement le pain mais ce n''est pas du tout vrai. Je ne compte plus les amis qui m'annoncent avec un large sourire qu'ils ont arrêté de consommer du pain pour ne se satisfaire que de biscottes ou de petits pains grillés à la mode suédoise.



Ils se trompent, en tout cas si l'objectif d'un tel changement est de maigrir je me dois de les prévenir qu'ils font fausse route. La biscotte est plus calorique que le pain. Je ne sais pas d'où vient la croyance inverse mais elle est fausse, si vous avalez 100 grammes de biscottes vous prenez 400 calories.

C'est presque le double du pain, en plus le sentiment de satiété est moins rapide avec la biscotte qu'avec le pain, ce qui vous conduira sans doute à en manger plus. Encore une fois si l'objectif est de se rassurer au moment de monter sur la balance vous risquer d'être déçu.

Pourquoi est-elle si calorique ?

La biscotte contient des additifs, s'il est si agréable de croquer dans une biscotte c'est parce qu'elle a été un peu customisée passez-moi l'expression. On y a ajouté de la graisse, du sucre, des émulsifiants de manière à permettre à toutes les substances qui en théorie ne se mélangent pas de cohabiter sagement afin de disposer d'un produit homogène.



Il ne faut pas se fier à la légèreté de la biscotte, n'oubliez pas qu'initialement la biscotte est faite à partir de pain de mie que l'on cuit à eux reprises. D'ailleurs tout est dans le nom, ça nous vient de l'italien, bis une seconde fois, cottta, cuite, biscotta cuite deux fois

Faut-il la bannir du petit-déjeuner ?

Si la biscotte ne fait pas maigrir elle a quelques avantages, deux au moins. D'abord elle est facile à digérer et pour ceux qui ont un petit problème avec le pain ce n'est pas sans importance.



Ensuite elle contient des fibres, des sels minéraux, comme le phosphore, le potassium, le magnésium, des vitamines B, bonnes entre autres choses pour prévenir les maladies cardio-vasculaires et des glucides complexes donc aucune raison de se priver même si c'est mieux de les choisir complètes et si possible sans sel, mais encore une fois mangez des biscottes par plaisir et pas dans l'espoir de maigrir.