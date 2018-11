publié le 08/11/2018 à 08:48

Certains en usent et en abusent, la proportion va croissante d'une année sur l'autre. Les compléments alimentaires ne sont pas forcément nécessaires si l'on se nourrit normalement et de façon équilibrée. Mais il est parfois difficile de se défaire de certaines habitudes. Et quand il s'agit de jongler entre les mélanges de vitamines, les probiotiques, les cocktails d'antioxydant et autres aides minceur, il convient de ne pas faire n'importe quoi.



Plusieurs règles sont à respecter. L'une d'entre elles est d'éviter de suivre plusieurs cures en même temps. Certaines personnes pensent pouvoir "bétonner" leur organisme de cette manière en prévision de l'hiver. Or, la sagesse commande de se limiter à une cure à la fois. Et forcer la dose ne donnera pas de meilleurs résultats. Mieux vaut donc respecter la posologie et la durée préconisée par votre pharmacien.

Ne pas hésiter à consulter son médecin traitant

Attention, si vous êtes sous traitement, renseignez-vous sur la liste des nutriments que contiennent vos médicaments. Dans certains d'entre eux se trouvent par exemple du fer ou du calcium. Mais s'il y en a aussi dans vos compléments alimentaires, il y a risque de cumul, donc de surdosage. En cas de doute, adressez-vous vers votre médecin traitant.

Il est également conseillé de consulter son médecin en ce qui concerne les effets indésirables qu'entraînent certains compléments alimentaires : fièvre, problèmes digestifs, problèmes de foie... Toutes ces choses doivent être signalées au médecin, lequel, s'il le juge utile, en fera part à l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Cette agence enregistre chaque année plusieurs cas de patients dont les troubles sont causés par les compléments alimentaires.



Enfin, deux derniers conseils. Tout d'abord, éviter les compléments alimentaires qui vous fournissent plus de 100% de vos besoins journaliers. Ils sont surdosés, donc on oublie. Deuxièmement, n'achetez rien sur internet. En matière de santé, internet est un supermarché des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient et permettent à ceux que ça enrichit de rester bien planqués.