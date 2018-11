publié le 13/11/2018 à 09:31

La lombalgie est une douleur relative à la région des lombaires, dans le bas du dos. On entend souvent les gens se plaindre de douleurs aux reins, mais ils n'ont rien à voir là dedans. Le lumbago est une contracture des muscles de la région lombaire qui peut parfois révéler une sciatique.



Pour limiter les risques, il y a un truc imparable : la marche. On croit souvent qu'en évitant de marcher on va s'épargner le dos et bien c'est tout le contraire. La lombalgie fait fortune grâce à notre sédentarité. Autre activité, la natation mais il faut avoir une technique irréprochable et essayer d'éviter la brasse.

Nous inclinons notre dos 2.000 fois par jour ! Autant vous dire qu'on a 2.000 occasions d'effectuer le mauvais geste, donc apprenez plutôt à fléchir vos jambes pour vous baisser, il suffit juste d'y penser.

Pour ceux qui ont mal au dos, un dernier conseil si vous devez changer de voiture : choisissez-en une dans laquelle vous monterez plutôt que celle dans laquelle vous allez devoir descendre dans le siège. Se laisser tomber dans un siège, c'est à chaque fois une épreuve pour vos vertèbres.