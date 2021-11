Peut-on vraiment tomber malade parce que l'on a attrapé froid ?

Quand on a le nez qui coule et mal à la gorge, on dit souvent qu’on a attrapé froid. En réalité, le froid n’est pas directement coupable. Ce n’est pas parce qu’on n’est pas sorti assez couvert qu’on va attraper un rhume.

Les principales infections hivernales sont dues à des virus. Donc pas de virus, pas de rhumes, ni de rhinopharyngites ! Et même si on se roulait nu dans la neige, on n’attraperait pas un rhume.

Le risque serait plutôt l’hypothermie, une baisse de la température du corps, si on jouait les prolongations. Donc mieux vaut s’abstenir quand même.

Le froid favorise le rapprochement physique

Mais alors pourquoi a-t-on plus de rhumes quand il fait froid ? Eh bien, le froid nous garde à l’intérieur. Et comme nous sommes plus confinés, plus proches les uns des autres, nous avons tendance à nous refiler plus facilement ces virus responsables de rhumes ou de rhinopharyngites.

On a donc tort de nommer refroidissements ces petites infections hivernales qui disparaissent généralement d’elles-mêmes en quelques jours. Ce qui est vrai en revanche, c’est que le froid peut faciliter la l’installation de ces petits maux de l’hiver.

De quelle façon, le froid les favorise-t-il ? La plupart des maladies hivernales sont dues à des virus, notamment les rhinovirus, qui profitent du froid pour se développer. On peut aussi penser que le froid fragilise notre appareil respiratoire.

Quand il fait froid, l’air a tendance à être plus sec et cela peut assécher nos muqueuses nasales et bronchiques qui deviennent alors plus vulnérables face aux virus. Le chauffage à l’intérieur de nos logements n’arrange pas les choses !

Ne pas trop chauffer à l'intérieur pour préserver l'organisme

C’est pour cela qu’il est recommandé de ne pas surchauffer. Ce n’est pas parce qu’il fait 8°C dehors qu’il faut chauffer à 25°C à l’intérieur ! Les changements brusques de température sont, en plus, fatigants pour l’organisme. Pour les personnes particulièrement sensibles à l’air sec, une température qui n’excède pas 20°-21°C dans les pièces à vivre, et 18°-19°C dans la chambre à coucher, est conseillée.



Il y a d'autres raisons qui expliquent pourquoi on tombe plus souvent malade quand il fait froid. Le froid pourrait affaiblir notre système immunitaire. En effet, lorsqu’il fait froid, notre corps va fournir du sang aux organes en ayant tendance à délaisser les extrémités -mains, pieds, nez…- qui, dès lors qu’elles sont refroidies, altèrent un peu la réponse immunitaire.



Le conseil de bien se couvrir avant de sortir est donc justifié. Le froid ne donne pas de rhume, mais il peut être son complice. Dans une étude datant de 2005, des volontaires à qui on a demandé de rester pendant 20 minutes les pieds dans de l’eau froide ont été plus nombreux à développer les symptômes du rhume que ceux qui étaient restés bien au chaud.

L'humidité du nez peut activer une infection latente

Cette expérience renforce donc l’idée selon laquelle lorsque le rhume circule, une infection latente peut être activée quand des extrémités du corps deviennent humides et froides.

Donc, oui, on se couvre avant de sortir, et surtout on pense à bien protéger ses extrémités, mains, pieds. On n’oublie pas le cache-nez qui va permettre de réchauffer l’air avant qu’il n’entre dans les voies respiratoires. Et on se couvre aussi la tête, car c’est par la tête qu’on perd beaucoup de chaleur.