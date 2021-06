L'horoscope du vendredi 4 juin 2021

publié le 04/06/2021 à 05:30

Bélier

Dans votre signe, la Lune active la dissonance entre Mars et Pluton. 3e décan, quelqu'un se trouve sur votre chemin et vous ne pouvez, hélas, pas l'écarter. Ce quelqu'un peut être un supérieur, un parent, ou… vous-même qui ne voulez pas lâcher prise alors que peut-être il le faudrait. Nous avons déjà parlé de cet aspect et si je vous donne des interprétations différentes à chaque fois, c'est qu'un aspect a plusieurs sens et que, sans votre thème, difficile de savoir quelle est le bon.

Taureau

Vous n'avez peut-être pas encore pu récupérer la forme, mais rassurez-vous dès ce soir vous serez plus détendu, moins envahi par votre activité mentale, 3ème décan. Cela dit, cette activité n'est probablement pas négative, elle est juste un peu trop stimulante pour que vous soyez décontracté. Peut-être qu'une affaire est en cours, qu'elle a une grande importance à vos yeux, et que vous y pensez beaucoup. Apparemment, les idées vous viennent facilement mais il faut faire un tri, elles ne sont pas toutes réalistes.

Gémeaux

Si le 3ème décan n'est pas gâté et vit dans l'incertitude, le 1er décan n'a pas à se plaindre : Vénus et Jupiter sont en phase, vous pourrez vous faire un joli cadeau. Ou alors ce sont vos proches qui seront généreux avec vous, voire votre chéri. Votre anniversaire étant passé, ce sera totalement gratuit ! Mais attention, n'allez pas vous mettre à dépenser pour le plaisir de dépenser : c'est ce que font souvent les Gémeaux, qui aiment acheter pour acheter et qui se lassent rapidement de ce qu'ils ont.

Cancer

Vous êtes des petits veinards si vous êtes nés en juin ! Jupiter et Vénus vous regardent avec les yeux de l'amour et on peut parier que votre vie sentimentale est au top. Peut-être pas pour tout le 1er décan, certains auront plutôt une belle satisfaction professionnelle à travers un succès, un bonus, une affaire conclue comme ils le désiraient. Mais, bien sûr, l'amour sera le plus souvent au 1er plan, ce week-end est idéal pour faire des rencontres et sentir votre cœur s'envoler.

Lion

Souvent vos réactions sont liées à un excès d'orgueil. En ce moment justement la vie vous suggère, ou vous impose, de mettre la pédale douce, de corriger la tendance. Parfois même, elle vous invite à apprendre l'humilité, ce qui n'est pas gagné pour un Lion. Attention, il n'est pas question de défaut, vous êtes ainsi fait et il faut que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Toutefois, il est parfois bon de gommer ce qui est en excès, surtout quand vous vous apercevez que cet excès vous fait souffrir.

Vierge

La conjoncture est encore marquée par l'inflexible dissonance entre Mars et Pluton. Mais en êtes-vous victime, ou est-ce vous qui imposez drastiquement votre volonté ? Sans votre thème, on ne peut pas savoir si cet aspect est vécu de manière passive ou active... En tout cas, il dispense ses énergies dans des secteurs positifs de votre thème (3ème décan) : celui des amitiés, des projets d'un côté, et celui qui gère votre image de l'autre. Né autour du 19 septembre, on peut penser malgré tout que vous allez faire acte de force et de courage envers certaines personnes, ou envers vous-même !

Balance

Né en septembre, l'harmonie entre Vénus et Jupiter est favorable à vos succès professionnels, ou alors, dans un autre domaine à un beau rétablissement. Qu'il s'agisse de votre santé ou d'une situation qui était incertaine, il semble que les choses s'arrangent. Bien entendu, selon votre thème, cela peut se manifester dans un autre domaine. En tout cas, la conjoncture est positive et ne peut que vous réjouir, à moins que ces deux planètes ne soient très mal disposées dans votre thème natal.

Scorpion

Certes, le 2ème et le 3ème décan ont encore quelques contraintes aujourd'hui mais le 1er décan est lui, le 1er de la classe, il coche les bonnes cases et a de quoi se réjouir. Vénus et Jupiter sont toutes deux en harmonie parfaite avec vous et même s'il ne se passe rien de précis, vous serez soudain dans un climat d'optimisme et de bien-être qui s'expliquera certainement, mais de manière différente chez chacun. Suivant votre thème ce sera quelque chose de léger, une bulle de champagne, pour d'autres cela aura plus d'importance.

Sagittaire

La planète qui règne aujourd'hui c'est Mars et comme elle s'oppose à Pluton, il vous est conseillé de limiter vos dépenses, autant financières que physiques. D'ailleurs, il n'est pas impossible que quelque chose coince : soit votre portefeuille est vide, soit vous vous êtes fait mal quelque part et vous ne pouvez pas bouger. Mais sachez que cela ne devrait concerner que certains natifs du 3ème décan, le 2ème n'ayant aucun gros problème, au contraire du 1er qui se tracasse pour une histoire immobilière ou familiale.

Capricorne

Un samedi propice aux rencontres pour ceux qui cherchent l'âme soeur, et pour des moments tendres et câlins dans les couples, mais seulement si vous êtes de décembre. Et encore, il faut que d'autres planètes de votre thème soient d'accord. Si ce n'est pas le cas, vous vivrez quand même d'agréables moments de détente en bonne compagnie. 3e décan, l'inflexible opposition Mars-Pluton est encore active jusqu'à mercredi, puis vous serez " tranquille " jusqu'à la semaine du 21 où c'est Vénus qui s'opposera à Pluton.

Verseau

Si vous êtes sensible à l'harmonie entre Vénus et Jupiter, natif de janvier, on peut se demander si vous n'allez pas recevoir une somme qui pourrait être conséquente. En effet, vous le savez peut-être, Jupiter a pour fonction de tout amplifier, les bonheurs comme les malheurs. Or avec Vénus, il ne peut s'agir que d'une " bonne " chose, comme de l'argent qui rentre, ou des sentiments qui prennent plus de place. Peut-être que quelqu'un de votre travail vous fait de l'œil, ou que vous appréciez votre job en ce moment ?

Poissons

Que du positif aujourd'hui et demain, surtout pour les natifs de février. Vous semblez, pour les plus chanceux, être prêts à rencontrer l'amour, voire à vous marier. Mais il y a parmi vous des moins chanceux, étant donné qu'on ne sait pas sans le thème natal si Jupiter amplifie le bon ou le moins bon. En général, quand c'est le " moins bon ", ce sont des problèmes administratifs ou judiciaires qui se présentent et il faut alors sortir de l'argent, soit pour se défendre, soit parce qu'il faut payer.