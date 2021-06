L'horoscope du lundi 31 mai 2021

publié le 31/05/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous enragerez de ne pas pouvoir prendre de décision, 3ème décan, ou ne de pas pouvoir agir comme vous l'avez décidé. On vous met des bâtons dans les roues et vous n'avez pas le contrôle de la situation. Cela concerne probablement votre activité qui ne fonctionne pas comme elle devrait et qui n'est absolument pas productive. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous ne devriez pas suivre les consignes qui vous sont données, vous n'en tireriez aucun profit.

Taureau

Vous n'êtes pas défavorisé, bien au contraire, votre célèbre obstination, votre persévérance seront vos meilleurs atouts cette semaine pour décrocher la lune. Et il y en a certainement une à décrocher pour ceux du mois d'avril, grâce au bon aspect de Jupiter. Certes, il peut s'agir d'une petite chance, rien d'extraordinaire, mais cela aura du sens parce que ce sera un message comme quoi vous êtes sur la bonne voie, que vous avez pris les bonnes décisions.

Gémeaux

Une semaine un peu mouvementée, surtout si vous êtes né après le 12 juin. Vous aurez le sentiment que rien ne va et surtout qu'on ne vous aime pas assez. Ce sera votre vécu, c'est-à-dire que ce sera très subjectif et que la réalité sera peut-être différente, moins négative que vous le pensez. 1er décan, Vénus investira le Cancer ce mercredi et si elle doit vous donner du plaisir, c'est dans le domaine de l'argent que ça se passera. Vous serez content de recevoir une somme.

Cancer

Vous avez toutes les chances cette semaine, surtout 1er décan. Vénus entre dans votre signe et se relie à Jupiter. Vous aurez une opportunité financière ou amoureuse. Quoi que ce soit, c'est un moment vraiment agréable que vous vivrez et, selon votre thème, certains pourraient tomber amoureux et vivre une belle aventure. Toutefois, il est possible qu'il y ait quelques ratés à cette histoire après le 21 juin ; vous, ou votre partenaire risquez de faire marche arrière. Mais ça pourrait s'arranger plus tard.

Lion

Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, aussi fuyez les oiseaux de mauvais augure et faites-vous vos opinions par vous-même, 3ème décan surtout. Mercure et Neptune sont encore en dissonance toute la semaine et il semble que vous vous en voudrez d'avoir cru ce qu'on vous disait. Et de toute façon, avec l'opposition entre Mars et Pluton, vous n'avez pas la main et vous ne pouvez que vous heurter à un mur si vous voulez agir dans un sens ou dans un autre.

Vierge

Même si on vous le déconseille, 3e décan, et qu'on vous dit que vous faites erreur, passez à l'action quand vous le sentirez ; votre détermination l'emportera et vous vaincrez vos détracteurs, les menteurs, ceux qui cherchent à manipuler. Votre quête de vérité ne peut qu'aboutir mais est-ce que ça va vous servir à quelque chose ? C'est la question qu'il faut vous poser. 1er décan, Jupiter est activée aujourd'hui et demain : soit vous vous sentez injustement jugé, soit une association est au programme.

Balance

C'est une semaine compliquée pour le 3ème décan, vous aurez du mal à accepter ce qu'on vous impose et vous sentirez mal accueilli, que ce soit en famille ou au boulot. Il y a une opposition Mars/Pluton dans le ciel, je vous en ai déjà parlé, mais elle sera exacte en fin de semaine et donc déjà active. Toute action entreprise aura des difficultés à aboutir alors qu'au départ vous n'imaginiez pas du tout que les choses pourraient mal tourner. Vous vous direz que vous n'avez pas vu juste.

Scorpion

Pour vous, en revanche, aucune complication à l'horizon, sauf encore pour le 2ème décan. Il a un aspect de fond qui lui impose des changements auxquels il résiste. Vous ne voulez pas de ces changements, vous les refusez tout net, alors qu'à l'évidence ils sont peut-être nécessaires ou que vous n'avez pas le pouvoir de les rejeter. En revanche, 3e décan, la semaine sera très positive parce que vous imposerez vos volontés envers et contre tous.

Sagittaire

Vos défenses contre les méchants qui tentent de vous discréditer ne sont pas très efficaces. Vous êtes peut-être trop dans l'émotion, il faut être dans le factuel. Les faits, rien que les faits, et muni des preuves que vous possédez vous pourrez agir efficacement (1er décan principalement). Cela dit, le 3ème décan passe aussi des moments un peu compliqués, mais cela se passe plus dans le domaine relationnel et concerne une personne à laquelle vous êtes attaché. Attendez début juillet.

Capricorne

3ème décan, vous faites partie de ceux qui sont sensibles à l'opposition Mars/Pluton. Il semble qu'on veut vous obliger à agir contre votre déontologie, ce que vous refusez. Souvent, vous avez un code, une éthique qui vous interdit certaines prises de position ou certaines actions que vous ne jugez pas honnêtes, qui manquent de rigueur selon vous. Il est possible que vous ayez à subir des pressions pour agir, qui vont dans le sens contraire de ce que vous désirez faire.

Verseau

Vous vous faites du souci, vous êtes anxieux, et cela va continuer pour le 3ème décan cette semaine. Cela concerne l'un de vos proches qui traverse une mauvaise passe. Et, malheureusement, il semble que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour lui venir en aide et pourtant vous pensez que si l'autre le voulait, vous pourriez l'aider. Il peut s'agir de l'un de vos enfants qui, à votre avis, se fourvoie et ne prend pas les bonnes décisions. Mais il faut parfois les laisser faire des erreurs, c'est une manière d'apprendre.

Poissons

Une belle semaine pour vous, surtout né en février. Les astres seront idéalement placés pour que vous tombiez amoureux ou qu'un événement heureux arrive. Mais apparemment, cela ne concerne que le début du signe, ceux nés entre le 18 et le 24 février. Si vous ne tombez pas amoureux, il est possible que ce soit de l'argent qui arrive, ou en tout cas la promesse de l'avoir très bientôt. En revanche, 3e décan, veillez à ne pas vous mentir à vous-même.