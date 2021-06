L'horoscope du mardi 1er juin 2021

publié le 01/06/2021 à 05:30

Bélier

À moins d'un ascendant Poissons, il n'est pas sûr que vous soyez sensible à la rencontre Lune/Jupiter, à moins que quelqu'un ne vous fasse pitié et que vous n'ayez envie de lui porter secours (1er décan). Le mieux servi ces jours-ci, c'est le 2e décan qui reçoit de bons influx du Soleil, lui-même bien relié à Saturne. Il est clair que vous avez un sérieux objectif en tête et que vous n'êtes pas seul à vous en charger. Essayez de rester le plus possible à votre place dans l'équipe.



Taureau

Si tout baigne pour le 1er et le 3e décan, le 2e semble vivre une période difficile, qui vous place face à des changements, mais ils tardent à venir et vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, comme on dit. Né autour des 2, 3, 4 mai, rien ne semble facile à vivre, tout vous demande des efforts et une motivation que vous n'avez peut-être pas. Cela dit, Saturne est rétrograde, donc les choses sont moins douloureuses et Uranus rétrogradera à partir du 20 août. D'ici là, sans Saturne pour vous gêner, vous aurez moins peur de l'avenir.

Gémeaux

Très sollicité, vous n'aurez pas de temps pour vous et c'est ce qui vous ennuiera. Mais le fait d'être partout à la fois ne vous dérangera pas, vous aimez être sur plusieurs fronts, vous avez l'art de vous disperser. Attention, ça peut autant être une qualité (quand vous conduisez il faut pouvoir faire plusieurs choses à la fois) qu'un défaut parce que vous entreprenez plein de choses et n'allez pas au bout. Par ailleurs, 1er décan, les tracasseries administratives sont de retour pour le 1er décan.

Cancer

Une journée joyeuse pour ceux du mois de juin, la Lune passe par conjonction sur Jupiter et les deux sont en harmonie avec vous. Même s'il ne se passe rien de précis, vous vous sentirez content de tout ! Mais il est possible que vous soyez en train de trouver du boulot, ou de faire quelque chose qui va vous amener à avoir plus de prérogatives dans ce que vous faites. Toutefois, on dit que Jupiter est la planète des voyages, peut-être vous en préparez-vous un beau ?

Lion

La rencontre de Lune et de Jupiter est réputée chanceuse, si c'est vraiment le cas, pour vous c'est dans le domaine financier ou celui des accords que cela peut se passer. En tout cas si vous êtes du 1er décan, surtout du début de votre signe. Par ailleurs, l'opposition de Mars et de Pluton se précise, elle oppose votre secteur 12 et votre secteur 6, les deux dédiés au travail et à la forme (3e décan). Vous êtes face à un blocage dans le domaine du travail, ou alors les récents blocages ont eu des conséquences désastreuses pour vous.

Vierge

C'est face à votre 1er décan que ça se passe aujourd'hui. La rencontre de la Lune et de Jupiter peut autant accentuer un problème relationnel, lié à un divorce par exemple, qu'au contraire vous permettre de faire ou d'avoir fait une rencontre et de vous sentir amoureux. La prochaine arrivée de Vénus en Cancer (demain) pourrait donner encore plus d'importance à ce qu'il se passe dans votre coeur. Pour certains, il est question d'un accord validé ou d'un contrat qui se prépare.

Balance

Une petite joie vous attend, 1er décan, juste parce que vous serez content de votre travail, peut-être parce que vous pourrez faire tout ce que vous aviez prévu de faire dans la journée et que cela vous donnera, quand vous aurez terminé, un agréable sentiment de liberté. Mais cela ne concerne que les natifs de septembre, et encore, juste ceux du tout début du signe. Cela dit, le 2e décan est bien soutenu par un parent, un prof, quelqu'un de sérieux, alors que le 3e vit des moments angoissants.

Scorpion

Alors là, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas de chance, que la vie vous oublie, que rien ne marche jamais ! 1er décan, vous avez une autoroute devant vous, d'abord grâce à Jupiter (activée aujourd'hui par la conjonction de la Lune) ensuite parce que les planètes qui vous ont pourri la vie, Uranus et Saturne, elles sont parties embêter le 2e décan. Certes Saturne reviendra en août (rétrograde), sera directe en octobre et vous quittera définitivement en décembre.

Sagittaire

Votre 2e décan est totalement épargné par les dissonances, vous avez même ces jours-ci un bon aspect du Soleil (face à vous en Gémeaux) avec Saturne. Il y a quelque chose, ou quelqu'un, que vous prenez très au sérieux et vous avez raison. C'est peut-être un projet commercial ou lié à la communication qui retient autant votre attention, ou une relation avec un proche, et même si Saturne est rétrograde, vous continuez à progresser, peut-être plus lentement. Mais rien ne vous arrêtera.

Capricorne

La conjoncture est excellente pour ceux de décembre, surtout ces jours-ci, on pourrait vous faire une proposition difficile à refuser, à moins que vous ne rencontriez quelqu'un avec qui l'entente et la complicité seront immédiates. Il se peut aussi que vous décidiez d'apprendre quelque chose, de faire une formation, ou encore de vous lancer dans un travail de communication. 2e décan aussi, tout va bien, mais dans un climat différent, de changement intérieur.

Verseau

Si vous êtes de janvier, vous bénéficiez de la rencontre entre Lune et Jupiter qui a lieu aujourd'hui et qui peut vous donner le sentiment que vous valez vraiment quelque chose. Le fait est que vous pourriez recevoir une somme qui correspondrait à la quantité de travail que vous fournissez, ce qui n'a peut-être pas été le cas depuis longtemps. Mais vous pouvez aussi effectuer un achat d'importance, Jupiter étant toujours là pour amplifier les choses.

Poissons

C'est chez vous qu'a lieu la rencontre Lune, Jupiter, à laquelle Vénus envoie de bons influx. C'est vraiment une très belle conjoncture pour les natifs de février, comme nous l'avons vu hier. Mais les choses se précisent, nous en reparlerons demain avec l'entrée de Vénus en Cancer. 3e décan, vous risquez de mettre votre volonté et votre détermination (très fortes ces jours-ci) au service d'une cause qui n'en vaut pas la peine, ou pour aider quelqu'un qui ne souhaite pas vraiment être aidé.