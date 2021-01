Horoscope : comment connaître votre décan ?

publié le 30/12/2020 à 19:05

En cette fin d'année, les horoscopes ne cessent de donner leurs prédictions pour 2021 en fonction des signes, mais encore faut-il connaître son décan. Chaque signe astral est divisé en 3 parties, égales, qui se nomment décan. Chaque partie s'étend sur environ 10 jours. Comme pour votre signe astrologique, c'est la position du soleil dans le ciel le jour de votre naissance qui détermine votre décan.

Ainsi, connaitre cette position du soleil, pour un astrologue, permet donc d'avoir des prévisions plus précises sur votre avenir et votre caractère. En effet, deux personnes du même signe astrologique mais n'étant pas dans le même décan peuvent avoir des personnalités complètement différentes, et donc, un horoscope différent. Pour connaitre votre décan, il suffit de votre jour et de votre mois d'anniversaire.

Bélier

Premier décan : 21 mars - 1er avril.

Deuxième décan : 2 avril - 11 avril.

Troisième décan : 12 avril - 20 avril.

Taureau

Premier décan : 21 avril - 1er mai.

Deuxième décan : 2 mai - 11 mai.

Troisième décan : 12 mai - 20 mai.

Gémeaux

Premier décan : 21 mai - 31 mai.

Deuxième décan : 1er juin - 10 juin.

Troisième décan : 11 juin - 20 juin.

Cancer

Premier décan : 21 juin - 1er juillet.

Deuxième décan : 2 juillet - 12 juillet.

Troisième décan : 13 juillet - 22 juillet.

Lion

Premier décan : 23 juillet - 2 août.

Deuxième décan : 3 août - 13 août.

Troisième décan : 14 août - 22 août.

Vierge

Premier décan : 23 août - 3 septembre.

Deuxième décan : 4 septembre - 13 septembre.

Troisième décan : 14 septembre - 22 septembre.

Balance

Premier décan : 23 septembre - 3 octobre.

Deuxième décan : 4 octobre - 14 octobre.

Troisième décan : 15 octobre - 23 octobre.

Scorpion

Premier décan : 24 octobre - 3 novembre.

Deuxième décan : 4 novembre - 13 novembre.

Troisième décan : 14 novembre - 21 novembre.

Sagittaire

Premier décan : 23 novembre - 2 décembre.

Deuxième décan : 3 décembre - 12 décembre.

Troisième décan : 13 décembre - 21 décembre.

Capricorne

Premier décan : 22 décembre - 2 janvier.

Deuxième décan : 3 janvier - 11 janvier.

Troisième décan : 12 janvier - 20 janvier.

Verseau

Premier décan : 21 janvier - 31 janvier.

Deuxième décan : 1er février - 10 février.

Troisième décan : 11 février - 18 février.

Poissons

Premier décan : 19 février - 28 février.

Deuxième décan : 1er mars - 10 mars.

Troisième décan : 11 mars - 20 mars.