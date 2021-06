L'horoscope du mercredi 2 juin 2021

publié le 02/06/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus se fait très émotive quand elle atteint le Cancer, et encore plus pour vous, 1er décan (jusqu'au 11). Il se peut que vous revoyiez quelqu'un de votre passé et que cela vous remue en profondeur. Vous pouvez également retrouver un parent que vous n'avez pas vu depuis longtemps et l'émotion sera forte. Quel que soit l'événement, parfois mineur, auquel vous serez confronté, il provoquera en vous des émotions. Il se peut aussi que voua accueilliez quelqu'un chez vous pour deux ou trois jours.

Taureau

Né en avril, Vénus et Jupiter se donnent la main et accentuent votre amour de la vie, ainsi que votre attachement à ceux de vos proches que vous aimez. Vous avez de l'amour à " distribuer " sous cette conjoncture, on viendra vers vous pour en recevoir et cela vous plaira beaucoup, surtout 1er décan ces jours-ci et jusqu'au 11. Mais il n'est pas exclu aussi qu'on vous donne de l'amour, que cela vienne d'un enfant, de votre partenaire ou de quelqu'un avec qui vous entretenez une liaison.

Gémeaux

Vénus va accentuer votre besoin de tendresse, de câlin, de vous sentir attaché à l'autre et à ceux que vous aimez. Vous aimez votre liberté, mais jusqu'à un certain point, et vous avez besoin de sentir que vous avez des attaches. Il ne faut pas qu'elles soient trop visibles, seulement de temps en temps, et ce sera le cas pendant la période Cancer. Le 1er décan la reçoit jusqu'au 11 juin et semble plus avantagé car Vénus est reliée à Jupiter. Ce sont de vraies preuves d'affection que vous aurez.

Cancer

Dans votre signe à partir de 15h20, Vénus sera en harmonie avec Jupiter et si vous êtes né autour du 23 juin, vos sentiments ont des chances de s'épanouir. Vous aurez aussi l'impression d'avoir trouvé la bonne personne, d'être à votre place à ses côtés. Toutefois, vous pourriez également programmer un voyage à l'étranger (si cela s'avère possible) ou encore, si vous êtes célibataire, vous intéresser à quelqu'un d'origine étrangère, ou qui n'appartient pas à votre milieu.

Lion

Vénus occupera votre secteur 12, celui de l'ombre, de la passivité, qui est aussi parfois associé à l'indifférence, et si vous êtes du 1er décan vous pouvez avoir un petit passage à vide jusqu'au 11. Rien de vraiment ennuyeux, vous serez probablement occupé ailleurs et vos sentiments seront relégués au second plan. Cela dit, il est aussi possible que vous vous fassiez du souci pour la santé d'une personne que vous aimez, mais comme Vénus est rapide cela ne devrait pas durer.

Vierge

Bien placée dans un secteur dédié à vos amitiés, à la solidarité mais aussi aux projets d'avenir, Vénus va jouer un rôle positif pour vos trois décans, le 1er jusqu'au 11 juin. Vous pouvez légitimement espérer obtenir quelque chose que vous désirez, que ce soit sur le plan matériel (argent) ou amoureux. En couple, votre vie sera plus harmonieuse pendant quelques jours, plus pimentée aussi, alors que si vous êtes célibataire, des amis pourraient vous présenter quelqu'un d'intéressant.

Balance

Au zénith de votre ciel, Vénus va jouer un rôle très rassembleur. Surtout qu'il y a des conflits en ce moment et que vous avez besoin qu'on intervienne en votre faveur. Cela dit, le 1er décan qui est le premier concerné (jusqu'au 11 juin) n'a pas vraiment besoin qu'on l'aide étant donné que Vénus est bien alignée avec Jupiter : vous pourriez avoir la chance d'être accepté dans une grosse entreprise, ou au contraire dans une affaire familiale. A moins que vous ne réussissiez à réconcilier deux personnes.

Scorpion

Une bonne conjoncture pour ceux d'octobre. Vénus et Jupiter vous envoient des influx très positifs et si vous y êtes réceptif, c'est l'envie d'aimer qui sera au premier plan. Vos sentiments s'épanouiront franchement et dans un climat de confiance qui peut être exceptionnel Certes, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous poser des questions par moments, de vous demander si ces instants tellement agréables ne vont pas vous coûter cher. Mais non, vous n'avez absolument rien à craindre.

Sagittaire

Vénus en signe d'Eau n'est pas toujours facile à gérer pour vous. C'est-à-dire qu'elle vous voit plus ambivalent que d'habitude, aimant un jour, indifférent le suivant. Vous-même ne comprenez pas toujours la façon dont vous fonctionnez (1er décan jusqu'au 11). Il se peut aussi qu'il y ait de la jalousie autour de vous, que votre partenaire ne vous fasse pas confiance. Dans ce cas, faites ce qu'il faut pour le ou la rassurer, il est toujours difficile de vivre dans l'insécurité.

Capricorne

Vénus se place à présent face à vous, tout en regardant Jupiter avec bienveillance. C'est une agréable conjoncture pour ceux de décembre, qui s'entendront mieux avec leur entourage et avec leur conjoint (si vous en avez un). Mais, même célibataire, vous serez bien entouré et on vous donnera de l'affection. Ne la négligez pas, si votre tête pense que vous n'en avez pas besoin, votre corps pourrait en être assoiffé. En outre, il se peut que vous soyez invité et que vous fassiez une rencontre.

Verseau

C'est votre secteur du travail et de la vie quotidienne qui reçoit maintenant la visite de Vénus. On peut penser que quelqu'un du boulot, ou de votre vie quotidienne va vous envoyer des signaux parce que vous lui plaisez, ou que c'est vous qui aurez repéré quelqu'un d'intéressant... Mais on peut aussi penser, puisque Vénus représente également votre argent, que vous allez pouvoir récupérer une somme, quelque chose qu'on vous doit pour un travail que vous avez accompli.

Poissons

Né en février, vous le sentez déjà depuis quelque temps, vous êtes bien disposé, prêt à démarrer un nouveau cycle, plus chanceux que le précédent (qui durait depuis 2010). L'arrivée de Vénus en Cancer devrait marquer une première étape dans la progression qui va être la vôtre dans les deux prochaines années. Vous pouvez tomber amoureux en ce moment, Vénus vous y autorise et Jupiter aussi, mais il n'est pas exclu que l'argent rentre plus facilement et agrémente votre vie.