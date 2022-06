L'horoscope du mercredi 29 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En dissonance avec Jupiter, qui est chez vous, la nouvelle Lune regarde votre 1er décan. Auriez-vous un contentieux familial à gérer ? A moins que vous ne soyez en plein déménagement, ou encore que vous ayez fait un emprunt pour acheter un bien et que votre budget ne soit plus serré à présent. Un petit tracas passager...

Taureau

1er décan, vous recevez les influx de la nouvelle Lune ; ils sont excellents pour vos déplacements et pour tout ce qui implique que vous changiez d'environnement. Un nouveau départ peut aussi être au programme avec l'un de vos proches : vous étiez en froid et les choses ont l'air de s'arranger. Sauf si vous êtes trop rancunier...

Gémeaux

La nouvelle Lune vous avertit : vous avez un appétit XXL et vous risquez soit de prendre du poids, ce que personne n'aime, soit d'avoir des problèmes digestifs (la NL a lieu en Cancer, le signe qui gère l'estomac). Cependant, le secteur où elle a lieu gère aussi votre argent, donc veillez à ne pas dépenser impulsivement pour compenser un désagrément.

Cancer

C'est la nouvelle Lune de votre signe et elle est en dissonance, atténuée par Vénus, avec Jupiter. C'est malgré tout un indice de colère en rapport avec une décision injuste, ou contre la façon dont le pays est administré. Vous vous emportez facilement, mais la cause vous paraît juste et vous le ferez savoir autour de vous.

Lion

Votre voisin Cancer est en vedette grâce à la nouvelle Lune d'aujourd'hui qui valorise Jupiter. 1er décan, vous pourriez être bien plus prospère que ces dernières années et vous dire que vous avez de la chance, que vous vous en êtes bien sorti. En fait, vous serez bien intérieurement, vous vous sentirez apaisé, et même serein.

Vierge

Les projets, l'amitié et la solidarité sont les domaines éclairés par la nouvelle Lune. Vous pourrez donner vie à l'un de vos rêves, ou vous sentir réellement utile à l'un/e de vos amis/es grâce aux bons conseils que vous lui donnerez. Apparemment ce n'est pas une aide matérielle qu'on vous demandera, mais plus psychologique.

Balance

Elle est un peu irritante la nouvelle Lune du Cancer, à cause de sa dissonance avec Jupiter : vous aurez tendance à exagérer un problème qui vous préoccupe depuis début mai et qui pourrait trouver un aboutissement ces jours-ci, en tout cas en partie. En effet, Jupiter rétrograde et reviendra terminer le boulot en fin d'année.

Scorpion

Pour votre signe, la nouvelle Lune est idéalement placée ! En secteur 9, elle éclaire tout ce qui peut vous mettre à l'honneur et faire que vous vous sentez respecté et considéré. Sa dissonance avec Jupiter pourrait indiquer que vous vous attendiez à plus et mieux, mais ce que vous aurez sera déjà bien, il faut vous en contenter.

Sagittaire

Une question d'argent pourrait vous turlupiner sous cette nouvelle Lune, vous avez peut-être un emprunt à négocier ou une dette à rembourser et il va falloir vous montrer convaincant. A priori, si vous êtes du 1er décan, il ne devrait pas y avoir trop de problème car Jupiter vous aide en ce moment, vous réussissez tout !

Capricorne

Comme hier, avec la nouvelle Lune vous êtes au royaume des amours et des émotions que l'autre peut vous faire ressentir, notamment 1er décan. Cela dit, il peut également être question d'un désaccord, voire d'un litige avec l'administration ou avec un associé et qui est déjà un tracas depuis plusieurs semaines. Ça va aller mieux.

Verseau

La nouvelle Lune correspond toujours à un nouveau cycle, à un renouveau, et le Cancer où elle se trouve est votre secteur du travail, des habitudes. Il semble que vous allez en changer, qu'un renouveau dans le travail pourrait correspondre à un changement, à quelque chose d'inhabituel mais qui vous réjouira, natif de janvier.

Poissons

Une belle nouvelle Lune pour votre signe, elle est très valorisante parce que vous sentez que vous attirez l'attention, qu'on vous regarde, et peut-être qu'on a des sentiments pour vous... C'est un moment fort, à la fois pour le regard que vous portez sur vous-même, et pour celui d'une personne à laquelle vous vous êtes attaché.

