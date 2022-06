L'horoscope du samedi 25 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus entame une harmonie avec Jupiter, qui est chez vous, il est donc très possible que vous vous sentiez mis sur un piédestal, natif du 1er décan. Vous avez réussi quelque chose, obtenu une réponse favorable à une demande, passé un examen ? Quoi qu'il en soit, la situation semble être exaltante pour vous.

Taureau

3e décan, de passage chez vous, et en dissonance avec Saturne, la Lune pourrait bien réveiller une vieille douleur, un manque peut-être, que vous avez du mal à combler. On peut aussi penser à une douleur physique, mais dans les deux cas comme il s'agit de la Lune, cela ne durera que quelques heures. De plus, Saturne est rétrograde.

Gémeaux

Un week-end qui devrait être vraiment top pour le 1er décan, qui a soudain envie de flirter, de s'amuser, et pourquoi pas de tomber amoureux. Ça peut vous arriver ! Même si vous n'avez pas envie de vous engager, cette relation qui pourrait démarrer ces temps-ci vous apportera quelque chose de nouveau et de stimulant.

Cancer

C'est une journée sans pour certains, la Lune votre planète maîtresse étant en dissonance avec Saturne. Vous serez privé, passagèrement, d'un petit plaisir. Cela ne concerne pas les natifs du 1er décan, qui reçoivent un aspect dynamique entre leur Soleil et Jupiter et qui risquent de se sentir un peu supérieurs aux autres ou avoir un excès de confiance.

Lion

3e décan, vous serez sensible à la dissonance Lune/Saturne qui accentuera vos tendances pessimistes, concernant l'évolution de votre couple ou d'une association. Heureusement, vous disposez également d'un bon aspect de Mars, nous en avons déjà parlé, mais vous en aurez besoin aujourd'hui car il décuplera votre courage.

Vierge

1er décan, le Soleil Cancer et Vénus en Gémeaux vous regardent et laissent entendre que vous avez atteint l'un de vos objectifs ou que vous êtes en train de l'atteindre. En conséquence, vous pourriez obtenir un accord : on répondra favorablement à l'une de vos demandes, probablement sur le plan financier pour réaliser un projet.

Balance

C'est du gâteau ce week-end pour les natifs de septembre et début octobre. Il semble qu'un litige pourrait être en train de s'arranger, peut-être de lui-même. Mais Jupiter étant présente face à vous, un avocat a probablement été nécessaire et... performant. 3e décan, un partenaire semble vous chercher querelle, ne répondez pas.

Scorpion

Vous aussi vous serez sensible à la dissonance Lune/Saturne, connue pour provoquer de la déprime. Chassez-la en étant le plus actif possible dans le travail. Fixez-vous un ou des objectifs pour la journée, plus vous serez occupé mentalement ou manuellement, plus cela vous permettra de penser à autre chose (3ème décan).

Sagittaire

Nous revenons sur Vénus, opposée à vous mais en harmonie avec Jupiter. Vous devriez obtenir un accord prometteur, ou pour certains, vous mettre en couple ? Jupiter étant la planète de la légalité, vous pourriez aussi vous marier ou vous pacser. Mais vous pouvez aussi être invité à une belle fête (pour un mariage ?).

Capricorne

Une invitation est au programme, en tout cas pour certains natifs. Il est très possible qu'il y ait un mariage ou un autre genre de cérémonie dans la famille. En tout cas, vous vous mettrez sur votre trente et un, et si le 2e décan est satisfait de son image, ça ne sera peut-être pas le cas pour le 3e décan. Vous ne vous trouverez pas assez séduisant.

Verseau

L'harmonie entre Mars en Bélier et Saturne dans votre signe est riche de sens, 3e décan. Vous avez appris, peut-être sous la contrainte, à être plus patient ! Certes, vous avez toujours tendance à vous stresser, mais cela ne dure pas car vous avez trouvé une technique (ou un médicament) qui vous aide à vous calmer rapidement.

Poissons

1er décan, vous pourriez retrouver quelqu'un de votre passé ce week-end et en éprouver une nostalgie par laquelle vous n'avez pas intérêt à vous laisser aspirer. Il vaut toujours mieux regarder devant, surtout que la mémoire embellit souvent ce qui est derrière vous, même si la situation ou la relation a été une galère !

