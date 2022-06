L'horoscope du mardi 28 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars est en fin de course dans votre 3e décan, la planète atteindra le Taureau mardi prochain et vous fichera la paix jusqu'en mai 2024 ! En effet, à partir de ce mois d'août, Mars va s'installer en Gémeaux jusqu'en mars 2023, elle va y faire des allers et retours, qui seront positifs pour vous. Peut-être que votre job comportera de nombreux déplacements ?

Taureau

3e décan, si vous n'êtes pas en forme depuis quelque temps, cela risque d'être encore le cas cette semaine mais plus pour longtemps. En effet, Mars sortira mardi prochain de votre secteur d'ombre et entrera dans votre signe (1er décan), ce qui indique que votre énergie sera décuplée. Cela dit, vous ne serez probablement pas facile à vivre !

Gémeaux

Le nombre d'obstacles que vous avez eus sur votre route cette année, 3e décan, on ne les compte plus ! Même avec Mars pour vous soutenir et vous donner envie de vous en sortir, il y a encore des blocages. Ils ne viennent pas de vous, c'est sûr, mais d'un proche (un ami) ou de l'un de vos enfants qui a pu être un vrai problème.

Cancer

3ème décan, Mars est parfaitement alignée avec Saturne depuis quelques jours déjà, ce qui décuple votre détermination, votre volonté d'agir. Toutefois, la planète entame en même temps une dissonance avec Pluton qui peut vous rendre impuissant à contrôler la situation de manière à ce qu'elle se passe comme vous le désirez.

Lion

Vous recevrez toute la semaine de bons influx de Mars, 3e décan. Quelqu'un va vous insuffler l'énergie nécessaire pour vous battre contre ceux ou ce qui vous fait du tort. Vous serez dans la résilience, la volonté de réparer une situation et ce, quoi qu'il vous en coûte. 1er décan, au contraire, vous n'avez pas à lutter, tout va bien.

Vierge

La Lune étant en dissonance avec Jupiter, vous aurez tendance à vous émouvoir un peu trop facilement ; et ce n'est pas en cherchant à contrôler ce que vous ressentez que vous chasserez ces émotions perturbantes. Vous devriez au contraire les laisser s'exprimer et tant pis si vous vous sentez vulnérable, ce n'est pas grave !

Balance

1er décan, vous risquez d'avoir des émotions fortes aujourd'hui, mais plus dans le registre positif ! Une sorte de " ouf " de soulagement après une période de tensions, mais vous ressentez encore le poids de ces tensions, tout en sachant qu'elles vont petit à petit disparaître. Peut-être pas définitivement, mais vous serez tranquille quelque temps.

Scorpion

Vous aussi vous serez assailli par des émotions, surtout 1er décan, éventuellement ce sera quelque chose dans l'actualité qui vous fera de l'effet. Peut-être s'agira-t-il d'une injustice et vous vous mettrez automatiquement à la place de la personne ou de ceux qui en sont victimes et apparemment, cela vous atteindra.

Sagittaire

Le bon aspect de ces jours-ci entre Mars et Saturne est positif pour vous. 3e décan, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous avez de très bonnes armes pour lutter contre le mensonge, la fausseté, la corruption, et tous les autres maux dont vous pensez que la société souffre. Vous ne manquez pas de courage en tout cas !

Capricorne

La dissonance d'aujourd'hui entre Lune et Jupiter est chargée en émotions pour votre 1er décan et vous aurez beau vous en défendre, elles auront tendance à déborder. Vous n'aimez pas cela, mais après tout cela ne peut que vous faire du bien car il n'est pas bon de vouloir contrôler ce qu'on ressent, même si cela se fait automatiquement.

Verseau

Vénus et Jupiter sont toutes deux en harmonie avec vous, natif de janvier, et franchement, c'est une très agréable conjoncture, propice aux négociations (elles tournent en votre faveur), à une rentrée d'argent ou encore à des bavardages amoureux qui vous mettent la tête à l'envers... mais très agréablement.

Poissons

Il est important, en ce moment, que vous soigniez votre apparence physique. Souvent, votre signe aime le naturel et pense qu'il n'y a que ça de vrai, mais une tenue soignée ou un peu de maquillage ne feront que rehausser votre allure ou les traits de votre visage. C'est qu'en ce moment, il faut absolument que vous plaisiez !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info