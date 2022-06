L'horoscope du dimanche 26 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune se rajoute à l'harmonie entre Vénus et Jupiter. Ce dimanche semble être idéal pour parler d'amour, ou entendre des mots doux de la part de votre chéri/e. La configuration est révélatrice aussi du plaisir que vous pourriez avoir, éventuellement, à voir chez eux ou à recevoir chez vous des proches que vous aimez.

Taureau

Heureusement que vous êtes rationnel et vous ne laissez pas longtemps votre imagination vous créer des scénarios catastrophe. Le plaisir est au programme aujourd'hui grâce à la rencontre de deux planètes importantes pour votre signe : Lune et Vénus. 1er décan, vous avez besoin de preuves d'amour ? Vous les aurez.

Gémeaux

La conjoncture est tout aussi agréable qu'hier, mais comme la Lune s'en mêle, essayez de ne pas vous imaginer des choses qui n'existent peut-être pas. Si vous avez fait une rencontre, ou si vous en faites une aujourd'hui, n'allez pas tout de suite faire des promesses à votre nouvelle conquête, que vous ne tiendrez peut-être pas.

Cancer

La Lune rencontrait Vénus cette nuit, j'espère qu'elle a été câline et que vous entamez ce dimanche avec sérénité. Mais vous aurez peut-être envie de retenir la nuit... Une sensuelle grasse matinée pourrait être au programme, et si vous êtes célibataire, offrez-vous le plus délicieux petit-déjeuner qui soit, ce sera aussi du plaisir.

Lion

Des projets en pagaille, dans la réalité ou dans votre tête mais qui prennent forme. Surtout 1er décan, une rencontre Lune/Vénus est porteuse de jolies attentes. Vos espoirs ne seront pas vains, vous pouvez en être sûr, Jupiter vous protège et vous vous apercevrez au fil des jours que vous êtes toujours au bon endroit et au bon moment.

Vierge

Vous aurez le sentiment du devoir accompli et pour vous, cela n'a pas de prix. Vous êtes un signe de devoir et vous avez souvent l'impression de ne pas en faire assez. Cependant, n'oubliez pas aujourd'hui dimanche de cocher aussi la case "plaisir". La rencontre Lune/Vénus vous demande de considérer vos plaisirs comme une priorité.

Balance

Le bonheur est probablement dans le pré aujourd'hui, vous pourrez en effet vous évader, ne serait-ce qu'en pensée, et ce sera une vraie détente pour vous, 1er décan. Cela dit, vous allez peut-être bientôt partir en vacances ? Dans ce cas vous penserez à tout ce que vous devez emporter, de manière à ne rien oublier (ce qui vous fait toujours peur).

Scorpion

Pas de pessimisme aujourd'hui, et un climat propice aux petites siestes crapuleuses, en tout cas pour le 1er décan. En espérant que vous profiterez bien de la conjoncture. Il y a en effet une rencontre Lune/Vénus dans un secteur érotique de votre zodiaque, et on sait que c'est ce qui vous met le plus de bonne humeur.

Sagittaire

Nous parlions hier de contrat, de mariage, mais la conjoncture est également favorable aux rencontres, si vous êtes du 1er décan : vous êtes prêt en tout cas. Les conditions sont réunies aujourd'hui, avec une rencontre Lune/Vénus exacte à 9h ce matin. C'est un peu tôt pour une rencontre, aussi elle a pu avoir lieu hier soir.

Capricorne

3e décan, il est possible que vous soyez en plein remue-ménage. Il s'agit de déménager pour les uns, ou d'affronter un désaccord au sein de la famille. Quoi qu'il en soit, vous serez apaisé si vous parvenez à mettre de l'ordre dans la maison pour les uns, ou à rabibocher ceux de vos proches qui se sont disputés.

Verseau

Vous semblez être gâté par les astres si vous êtes du 1er décan. Il est très possible que vous soyez en train de tomber amoureux, ou en tout cas de nouer un lien. La Lune rejoint Vénus ce matin à 9h et il est possible que vous vous soyez réveillé le coeur battant, avec le sentiments que la journée allait être des plus excitantes.

Poissons

Laissez passer vos rêves, vous risquez d'être déçu surtout si vous vous faites tout un cinéma dans votre tête et que vous y croyez. Essayez de garder un pied sur terre. Toutefois, vous pourriez aussi être ravi à la perspective de revoir quelqu'un pour qui vous avez eu des sentiments (1er décan). Mais n'embellissez pas trop le passé.

