L'horoscope du lundi 27 juin 2022

Bélier

Si vous avez des complications administratives, ce qui est toujours possible avec Jupiter dans votre signe, il va falloir vous en occuper sérieusement cette semaine. En effet, la nouvelle Lune de mercredi mettra l'accent sur ce problème et le bon aspect que vous envoie Vénus peut vous permettre de trouver un accord.

Taureau

Vous semblez avoir dans l'idée de vous offrir quelque chose, 1er décan, mais vous allez devoir en négocier le prix, car il semble dépasser de peu le budget prévu. Deux planètes mettent l'accent sur vos moyens, alors que la future nouvelle Lune de mercredi sera propice aux négociations... si vous n'êtes pas trop inflexible.

Gémeaux

Vous êtes peut-être de ceux qui vont partir en vacances cette semaine, en tout cas les planètes dans votre signe sont favorables aux déplacements, ceux qui font plaisir. En outre, en ce début de semaine, Vénus qui est chez vous est en harmonie avec Jupiter (jusqu'à vendredi) : vous pourriez faire des rencontres intéressantes.

Cancer

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine, il y a une nouvelle Lune mercredi qui semble vous inciter à exagérer vos exigences et votre sens du devoir. En effet, elle est en dissonance avec Jupiter, planète qui amplifie tout et il se peut aussi que ce soit l'un de vos proches, ou votre supérieur qui fasse trop d'autorité.

Lion

Les plus heureux sont ceux du mois de juillet, et encore une fois ils le méritent après tout ce qu'ils ont traversé ces deux dernières années. Profitez du moment présent, et surtout des bons influx de Vénus accentués en ce début de semaine par son harmonie avec Jupiter. Il y a de quoi vous réjouir et dans plusieurs domaines.

Vierge

Mercure sera encore en haut de votre ciel toute la semaine et vous serez sur tous les fronts. Ne vous faites pas peur en vous disant que vous n'aurez pas le temps... surtout si vous êtes né entre le 8 et le 18 septembre. Il y aura une journée, en particulier, où vous aurez un peu trop à faire pour pouvoir vous concentrer et être efficace.

Balance

Né début octobre, d'un côté Vénus vous incite à vous mettre d'accord avec quelqu'un, de l'autre Jupiter accentue les combats que vous devez livrer en ce moment. Toutefois, Vénus étant en harmonie avec Jupiter (qui représente un adversaire), il est très possible que vous trouviez un terrain d'entente.

Scorpion

On appréciera votre finesse, votre lucidité, et vous serez de très bon conseil pour vos proches, comme pour les autres. Si c'est votre métier, vous serez le meilleur. Le Scorpion a des dons pour la psychologie, l'analyse et si ce n'est pas votre activité, il faut espérer que vous utilisez quand même ce cadeau du ciel pour votre entourage.

Sagittaire

Bis repetita, 3e décan, méfiez-vous d'une tendance à prendre vos rêves pour une réalité. Ou à vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable, vos sentiments par exemple. Cela dit la conjoncture peut aussi indiquer que vous êtes plus créatif que d'habitude, que vous avez de l'inspiration si vous êtes artiste, et ça déborde cette semaine.

Capricorne

Hélas, Mars sera en dissonance avec Pluton toute la semaine et si vous êtes du 3e décan, vous aurez beau tempêter, remuer ciel et terre, vous vous heurterez à une impasse. Ce n'est certainement pas la première fois que cela arrive et certains se sentiront révoltés par l'attitude d'une personne proche, qui reste inflexible face à eux.

Verseau

Tout tombe bien en ce moment pour ceux de janvier. Il apparaît que les astres vous favorisent, mais il est vrai qu'ils vous ont donné du fil à retordre pendant 2 ans. C'est normal, la roue tourne, et elle tourne dans le bon sens en ce moment. Profitez-en à fond, investissez-vous dans ce qui vous passionne et est un puissant moteur.

Poissons

Le meilleur cette semaine, ce sera cette nouvelle Lune du Cancer, mercredi. Même si elle ne s'entend pas avec Jupiter, vous serez rayonnant si vous êtes du 1er décan. Elle éclairera en effet votre secteur 5, celui des loisirs et des plaisirs, ce qui annonce un départ en vacances pour les uns ou un fort désir de séduire pour les autres.

