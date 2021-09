L'horoscope du mardi 28 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vos humeurs sont en dents de scie, 1er décan, et on vous comprend ; la dissonance de Mars n'est pas terminée et votre querelle avec quelqu'un semble durable. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre que ça lui passe : ça ne vient pas de vous. 2e décan, vous devez déjà avoir des échos de Mars, elle sera face à vous à partir de jeudi. 3e décan, ce n'est pas brillant, quelqu'un semble beaucoup vous en vouloir.

Taureau

Vous serez plus communicatif et plus à l'aise avec les autres que ces derniers jours, 1er décan, même si vous continuez à vous énerver sur un détail qui cloche. Cela peut être un petit truc de santé, comme cela peut être un problème pratique. 2e décan, consultez votre ascendant mais a priori, aucun gros problème. 3e décan, Vénus est face à vous, c'est le moment d'utiliser vos armes de séduction.

Gémeaux

1er décan, tout semble aller dans le sens de votre désir et surtout de votre progression. On dirait que la vie se montre généreuse en ce moment, mais c'est probablement parce que vous avez répondu à ce qu'elle vous demandait : prendre vos responsabilités. 2e décan, consultez votre ascendant. 3e décan, il peut y avoir des petits soucis techniques, ou des ratés dans la communication. Rien de grave.

Cancer

1er décan, la Lune est chez vous et se heurte à la conjonction Mars/Soleil. Il semble que vous allez vous prendre le bec avec quelqu'un, qui vous tape sur le système depuis quelques jours déjà. C'est forcément un proche, quelqu'un de la famille. 3e décan, parler à quelqu'un qui fait semblant d'écouter est extrêmement énervant et c'est ce qu'il se passe en ce moment. 2e décan rien de spécial avant jeudi.

Lion

Vous avez envie de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, 1er décan, mais une petite voix vous souffle de mettre un bémol et vous avez intérêt à l'écouter. C'est votre intuition et elle ne se trompe pas. 2e décan, pas d'aspect avant jeudi, mais consultez votre ascendant. 3e décan, vous aussi avez envie de vous exprimer, mais comme vous avez affaire à des idiots, vous préférez vous taire.

Vierge

Il est temps de renouer avec certains amis que vous aviez laissés de côté. La conjoncture vous demande d'entretenir les liens et même de les consolider. Mais il est possible qu'il y ait eu une sorte de trahison ou de déception et que vous vous demandiez ce que vous devez faire (3e décan). 1er décan, vous aussi vous vous posez des questions sur les objectifs que vous poursuivez. Sont-ils les bons ?

Balance

1e décan, la dissonance Lune/Mars vous voit offensif et c'est exactement la bonne attitude à avoir aujourd'hui, même si vous pensez que ce n'est pas votre nature. 2e décan, vous n'avez pas d'aspect jusqu'à jeudi, peut-être que votre ascendant sera plus parlant. 3e décan, le problème nous l'avons vu hier, il vient de Mercure et de Pluton, et d'une personne qui vous a dévalorisé, déprécié dans votre passé.

Scorpion

1er décan, en dépit d'un contexte qui peut être agressif ou conflictuel, vous vous sentirez bien dans votre peau, bien intégré dans votre job ou votre groupe amical. 3e décan, Vénus débarque chez vous, en aspect avec Jupiter et Neptune, attention à ne pas vous faire un film trop romantique car vous pourriez être rapidement déçu. 2e décan, pas d'aspect sur votre décan pour le moment, consultez votre ascendant.

Sagittaire

Elle est encore active la conjonction Soleil/Mars si vous êtes de début décembre. Vous défendez vos idées et certaines actions avec véhémence et vous avez raison. 2e décan, le ciel ne vous gâte pas mais ne vous dédaigne pas non plus. Consultez votre ascendant, vous en saurez plus. 3e décan, vous risquez de regretter d'avoir noué certains liens qui ne vous apportent rien et même vous desservent.

Capricorne

Ce n'est pas encore le grand calme, n'est-ce pas 1er décan ? Quelqu'un vous en demande trop et cela vous met hors de vous. Courage, ça se termine jeudi. 2e décan, vous vous en doutez, c'est vous qui hériterez de Mars et vous devez déjà sentir ses influx agressifs si vous êtes né au début du signe, en décembre. 3e décan, Mercure et Pluton vous exposent à l'inflexibilité d'un chef ou d'un parent.

Verseau

Vous êtes bien parti pour travailler consciencieusement 1er décan, mais je vous préviens vous allez être distrait et aurez du mal à retrouver votre concentration. 2e décan, étant donné qu'aucune planète rapide ne vous regarde, l'ambiance ne change pas. Allez voir ce que dit votre signe ascendant. 3e décan, il n'est pas exclu que vous ayez de bons résultats financiers en ce moment et jusqu'au 7/10.

Poissons

Bonne et valorisante conjoncture, favorable à votre estime de soi si vous êtes du 1er décan, sauf que vous avez quelqu'un en tête, une personne qui appartient au passé et que vous seriez mieux si vous tourniez la page. Mais c'est peut-être fait ? 2e décan, pas d'aspect notable pour l'instant. 3e décan, Vénus vous sourit et vous avez intérêt à être dans la séduction, à faire vos yeux de velours si quelqu'un vous plaît.