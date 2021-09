L'horoscope du dimanche 26 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Amusante, aérienne, empreinte d'humour, cette journée vous plaira, 1er décan. Vous serez en relation avec un proche qui vous fera rire ou que vous ferez rire. 2e décan, c'est Vénus qui vous regarde mais elle crée de la jalousie. Vous ou votre partenaire, l'un des deux est dans le doute (né après le 5/4). 3e décan, Mercure et Jupiter sont avec vous, on vous fera confiance, quoi que vous demandiez ou offriez.

Taureau

1er décan, vous seriez mieux dans votre peau si vous acceptiez de lâcher prise, de ne plus être aussi possessif que vous l'avez été jusqu'à présent. C'est un défi ! 2e décan, Vénus face à vous (né après le 6 mai) propose de l'amour partagé, avec toutefois le doute qui est souvent en vous à propos de la fidélité de l'autre. 3e décan, il se passe ou va se passer des choses avantageuses dans votre boulot.

Gémeaux

La Lune traverse votre 1er décan, en bon aspect avec les astres en Balance, il n'y a pas de cas où vous ne serez pas apprécié et où on ne sollicitera pas votre présence. 2e décan, décidément, vous ne vous aimez pas trop en ce moment (né après le 6/6). Ne changez rien, cela va vous passer d'ici mardi. 3e décan, normalement c'est une des meilleures période de votre année et ça va durer.

Cancer

Vous avez quelques jours devant vous pour vous expliquer avec un proche. Vous vous êtes dit des choses que vous regrettez peut-être, prenez sur vous et dialoguez (3e décan). 2e décan né après le 7/7) tout va bien, on vous aime comme vous le voulez, de manière inconditionnelle. 1er décan, il y a encore de l'orage dans l'air, en famille, et le calme ne reviendra pas dans les prochains jours !

Lion

L'adolescent qui est en vous se réveille aujourd'hui, vous aurez envie de découvrir des choses nouvelles, de flirter, de vous amuser à faire des blagues. Pas pour vous tout seul, évidemment, il vous faut un public. 2e décan, vous êtes ambivalent en ce moment, vous aimez et vous détestez en même temps. 3e décan, ça ne peut pas aller mieux, vous avez un super projet sous le coude.

Vierge

Vous avez besoin de vous distraire, 1er décan, et ça tombe bien vous aurez plusieurs occasions ce dimanche. Laissez vos proches prendre les décisions, il faut relâcher votre contrôle. 2e décan (né après le 8/9) dites à l'autre ce que vous ressentez, ne cherchez pas à dissimuler vos sentiments. 3e décan, il n'y a plus de blocages, cependant les questions financières vont rester sensibles quelque temps.

Balance

Un petit air de légèreté et de liberté en ce dimanche, vous serez au top de votre forme, sauf peut-être 1er décan qui reçoit le Soleil et Mars : ça peut chauffer. Dans tous les sens du terme : un dimanche très chaud et sensuel pour les uns, ou un dimanche de dispute pour les autres. 3e décan, vous recevez encore Mercure, né le 18/10 notamment, la communication, les échanges sont très importants.

Scorpion

C'est tout bon pour le 2e décan, né après le 7 novembre, a priori, avec Vénus sur votre Soleil, vous disposez de tous vos atouts séduction, donc vous devriez plaire. Le 1e décan peut avoir quelques soucis un peu décourageants, peut-être parce qu'ils sont répétitifs, mais cela ne durera que quelques heures. Quant à vous, 3e décan, peut-être que vous réfléchissez trop, vos petites cellules grises sont en ébullition.

Sagittaire

Une petite fête au programme de la journée, 1er décan ? En tout cas, vous passerez du bon temps, en bonne compagnie. Pour certains, l'amour peut s'inviter. 2e décan, Vénus n'est pas sympa avec vous, vous n'avez pas de passion en ce moment, ou alors elle vous envahit trop ! 3e décan, une belle conjoncture pour vos relations, elles sont d'une aide précieuse, ou c'est vous qui êtes précieux pour les autres.

Capricorne

Essayez de ne pas trop vous arrêter sur les détails qui clochent ! Pour passer un bon dimanche, soyez un peu plus désinvolte, même si ce n'est pas vraiment vous. 2e décan, né après le 6 janvier, faites plaisir, exprimez vos sentiments à vos proches et amis en vous montrant plus attentionné et à l'écoute que d'habitude. 3e décan, un travail pour rétablir une justice peut vous mobiliser quelque temps.

Verseau

Né en janvier, vous avez tout pour vous aujourd'hui, non seulement vous serez au top physiquement, mais vous aurez du plaisir dans toutes vos activités. 2e décan, Vénus vous torture, vous fait ressentir de la solitude ? Rassurez-vous, elle s'en va la semaine prochaine. 3e décan, ce n'est pas le paradis mais presque, les bonnes nouvelles, les petits succès, la reconnaissance vont durer quelque temps.

Poissons

Consacrez-vous à votre intérieur, natif de février, dans tous les sens du terme. Améliorer le décor de votre cadre de vie améliorera votre estime de soi. 2e décan, né après le 6 mars, aimez-vous vous-même, vous vous donnerez ainsi plus de chances d'être aimé comme vous le désirez et non à moitié. 3e décan, un souci financier ou une petite crise conjugale sont au menu pour les prochains jours.