L'horoscope du samedi 25 septembre 2021

Bélier

3e décan, c'est vous qui avez été le plus sensible à la dissonance Mercure/Pluton qui se termine. Quelqu'un vous a fait douter de vous, ou de ce que vous pensez. Il faut dire qu'un bon aspect de Jupiter vous incite à être très affirmatif, à dire ce que vous pensez comme si c'était une vérité universelle. Donc, il y a des gens que ça peut énerver et qui réagissent en prenant le contrepied de ce que vous affirmez.

Taureau

3e décan, la Lune est fâchée avec Jupiter et montre que vous pouvez être de mauvaise foi quand vous êtes persuadé d'avoir raison et… que vous avez raison ! Mais c'est pareil si vous n'avez pas raison et que vous le savez… Essayez d'être plus souple, en particulier aujourd'hui, si vous ne voulez pas avoir de conflit avec votre entourage. Dites que vous supposez que… au lieu d'affirmer.

Gémeaux

Pluton occupe votre secteur financier, 3e décan, sa dissonance avec Mercure a pu correspondre à la réception d'une facture à payer ou à une dette à rembourser. En tout cas, cela ne vous a pas réjoui et vous y pensez aujourd'hui encore. A moins que vous ne vous soyez laissé aller à votre fièvre acheteuse et que l'un de vos proches ne vous en ait fait la remarque de manière un peu méchante.

Cancer

3e décan, elle ne vous a pas plu du tout cette dissonance Mercure/Pluton. Et c'est venu d'un membre de la famille qui vous a dit quelque chose de blessant. Ou c'est vous qui avez été blessant avec un proche mais il faut dire qu'il ou elle vous avait peut-être poussé à bout à force de douter de tout ce que vous lui disiez. Et si vous avez des adolescents autour de vous, cela peut venir de l'un d'eux.

Lion

Vous avez dû être énervé par une info ou une conversation avec quelqu'un de négatif et qui doutait de tout. Pourquoi vouloir convaincre ceux qui ne pensent pas comme vous ? Laissez-les dans leur ignorance, ou dans leur erreur si vous pensez qu'ils se trompent. 3e décan, c'est vous qui avez été concerné, heureusement la conjoncture qui vous a valu cette situation se termine aujourd'hui.

Vierge

Mercure est votre planète, aussi sa dissonance avec Pluton a pu avoir un impact sur une dépense obligatoire que vous n'avez pas pu faire, faute de moyens. Toutefois, à partir de mercredi prochain et jusqu'au 7/10 vous pourrez toucher une somme et acheter ce que vous voulez. Mais il y a d'autres interprétations : une douleur a pu aussi pu vous obliger à diminuer vos activités, voire à les arrêter.

Balance

Depuis plusieurs jours Mercure, dans votre 3e décan, s'oppose à Pluton. Est-ce que vous, gentille Balance, vous n'auriez pas eu envie de dire des méchancetés ? Il se peut qu'un proche vous ait exaspéré par son attitude négative… Mais il est aussi possible que vous ayez eu une vision négative de votre situation ou de la situation générale. Le Soleil et Mars sont en conjonction et ça rend agressif.

Scorpion

Pluton étant une de vos planètes maîtresses, sa dissonance avec Mercure a donné plus d'acuité à vos perceptions et surtout à votre perception du mensonge. Vous y avez vu clair dans l'attitude d'un proche, ou dans sa façon de vous parler. Vous avez peut-être même senti qu'il ou elle vous cachait quelque chose, mais on ne vous la fait pas ! C'est même une de vos principales qualités, d'être perspicace.

Sagittaire

Le zodiaque vous fiche la paix. Certes, vos amours sont une très légère source d'insatisfaction, 2e décan, mais vous passerez à autre chose la semaine prochaine. Aujourd'hui, une dissonance Mercure/Pluton, active depuis plusieurs jours pour le 3e décan, se termine. En avez-vu eu des échos, est-ce que l'un de vos amis a tenu des propos négatifs et n'a pas voulu entendre vos arguments prouvant le contraire ?

Capricorne

Vous avez probablement été très sensible à la mésentente Mercure/Pluton, 3e décan, on vous a tenu des propos un peu durs, et surtout très injustes. Cela dit, c'est peut-être vous qui avez parlé durement à quelqu'un, mais vous pensiez que c'était pour le bien de cette personne et il semble que vous avez bien fait. En effet, avec Mercure en Balance, on s'efforce toujours d'être juste et mesuré.

Verseau

3e décan, Mercure vous a valu une bonne nouvelle en début de semaine, mais par la suite sa dissonance avec Pluton a pu vous faire douter de ce qu'on vous a dit. Malgré l'attitude positive de votre entourage, vous n'avez pas pu faire autrement que de remettre les choses en question, de les tourner et retourner dans votre tête. Maintenant, peut-être que cela implique un choix difficile à faire ?

Poissons

La méchanceté et l'ingratitude d'autrui vous paraissent incommensurables quand vous y êtes confronté, et vous en avez été victime cette semaine, 3e décan. Cependant, en temps normal vous n'y croyez pas, vous avez tendance à penser que les autres n'ont que des bonnes intentions. Mais la vie finit toujours par vous montrer que vous avez tort et que le monde est fait de diversités.