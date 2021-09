L'horoscope du vendredi 24 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Étant donné que Vénus occupe le Scorpion, un secteur de crise pour vous, il est possible que vous ayez affaire à quelqu'un, votre conjoint ou ami probablement, qui ne respectera absolument pas qui vous êtes et les besoins qui sont les vôtres. Vous pouvez vous demander si vous avez fait le bon choix, mais ce n'est peut-être pas la première fois… N'essayez pas de changer l'autre, mais de changer vous.

Taureau

Plus que d'autres, 2e décan, vous serez sensible à l'opposition entre Vénus et Uranus, qui est chez vous. Les tensions se font plus fortes dans votre couple ou dans une association professionnelle et vous pensez peut-être à reprendre votre liberté, certains y aspirent vraiment. Toutefois, d'autres préfèrent garder ce qu'ils ont et mettent toute leur énergie dans une volonté de résistance au changement.

Gémeaux

C'est éventuellement avec un collègue, ou quelqu'un chargé de vous rendre service qu'il y aura des tensions. Mais il semble que cela ne viendra pas de vous, en tout cas pas de ce que vous aurez dit ou fait. Quoi qu'il en soit, allez voir cette personne et essayez de crever l'abcès comme on dit. Plus vous le ferez rapidement et plus vite vous retrouverez votre tranquillité d'esprit, menacée par la situation.

Cancer

Vous faites partie de ceux qui n'auront pas à se plaindre de la dissonance Vénus/Uranus, bien au contraire ! Vous aurez la possibilité de vivre un moment un peu spécial avec votre chéri/e... 2e décan, une situation vous rapprochera et accentuera votre complicité. Pour les célibataires, une petite aventure pourrait se présenter et c'est peut-être une situation nouvelle pour vous : tentez l'expérience !

Lion

Les tensions risquent d'être fortes avec une/e partenaire, dans le domaine affectif ou professionnel. Un privilège auquel vous tenez pourrait vous être enlevé, à moins que quelqu'un ne veuille vous imposer des choses dont vous ne voulez pas. Sur le plan affectif, c'est la relation avec un parent qui risque d'être une source de tensions, il ou elle vous prenant beaucoup de votre temps et n'en ayant rien à faire.

Vierge

Ne vous inquiétez pas, la conjoncture est bonne pour vous. Les tensions que vous ressentirez seront liées à un état amoureux, un état d'attente. Peut-être que vous avez prévu quelque chose d'un peu spécial avec votre chéri/e ? Dans ce cas, 2e décan, vous passerez des moments exaltants. Mais quid de ceux qui sont seuls ? Sortez, promenez-vous, il n'est pas impossible qu'un inconnu vous adresse la parole !

Balance

Vénus, votre planète, s'oppose à Uranus depuis lundi, ne vous étonnez pas si un imprévu vient vous troubler, probablement dans le domaine des finances. Mais, sans votre thème, difficile de dire si ce sera une bonne surprise ou une moins bonne. Il se peut aussi que le domaine affectif soit un peu électrique, parce que soudain l'autre prendra des libertés qui vous inciteront à vous poser des questions.

Scorpion

C'est chez vous que ça se passe, dans votre 2e décan, Vénus s'oppose à Uranus et la remise en question qui vous déstabilise depuis un an revient au 1er plan. L'objet de votre flamme ne répond pas à vos attentes, il ou elle vous donne l'impression que vous êtes rejeté ou totalement incompris. La meilleure chose à faire c'est de lui renvoyer son attitude en miroir ; faites comme lui/elle, cela le/la fera réagir.

Sagittaire

L'aspect du jour ne vous intéresse probablement pas, cela ne vous touche pas de près, mais pourquoi ne pas essayer d'aider un ami si vous voyez que vous pouvez le faire ? Ne serait-ce qu'en lui disant ce que vous pensez, ou en lui donnant des conseils. Vous êtes excellent pour les conseils, car vous avez du bon sens et vous savez dire ce qu'il faut pour stimuler l'intelligence de vos interlocuteurs.

Capricorne

La dissonance Vénus/Uranus, pour vous c'est du gâteau. C'est comme si vous étiez la belle au bois dormant et que quelqu'un venait vous réveiller d'un long sommeil. Vous avez des vues sur une personne qui vous fait fantasmer, ou qui éveille en vous du désir ? N'attendez pas qu'il/elle vienne vers vous, envoyez-lui des signaux explicites, recherchez son regard, faites-lui un franc sourire…

Verseau

La situation est un peu stressante, vous ressentez des tensions intérieures, mais on peut se demander si vous n'attendez pas un événement un peu spécial, quelque chose qui vous excite et en même temps provoque de l'angoisse (très passagère). Un rendez-vous avec un/e inconnu/e ? En tout cas, dès ce soir vous serez plus détendu. D'ici là, les respirations profondes vous aideront à vous détendre.

Poissons

Pour vous aussi, l'aspect du jour entre Vénus et Uranus est plutôt positif, dans ce sens où vous êtes plus ouvert aux autres, prêt à faire de nouvelles connaissances qui pourraient déboucher sur de vraies relations. On peut même penser que certains d'entre vous aspirent à vivre un amour fort et inconditionnel, mais qui soit différent du ou des précédents. Pour cela, il faudrait changer votre idéal…