L'horoscope du jeudi 23 septembre 2021

Bélier

En ce moment, Saturne fait un travail formidable avec vous. Enfin, c'est vous qui faites le travail, celui de mette de l'ordre dans vos relations amicales et même professionnelles. 1er décan, vous faites le ménage, vous laissez tomber ceux avec qui vous n'aviez que des relations superficielles et gardez les meilleurs, ceux avec qui vous avez de vrais et bons échanges qui vous enrichissent mutuellement.

Taureau

Vous serez sensible à l'arrivée de la Lune dans votre signe cet après-midi, vous serez tout de suite enclin, bizarrement, à tout vérifier et à être plus ponctuel. Vous serez peut-être obligé d'être à l'heure à un rendez-vous, mais d'habitude vous vous en fichez… Cela s'explique par la rigueur du reste de la conjoncture qui associe le Soleil et Mars à Saturne. Vous pourriez aussi avoir besoin de faire des rangements.

Gémeaux

La conjoncture ne peut que vous arranger, même si elle vous demande des efforts de concentration, ce qui est toujours un peu difficile pour les Gémeaux qui ont tendance à disperser leur attention. C'est-à-dire que vous ne voulez rien rater de ce qu'il se passe autour de vous et vous avez donc toujours quelque chose qui vous attire l'œil, alors que vous êtes en pleine conversation !

Cancer

Est-ce Vénus qui va l'emporter, ou est-ce la conjonction Soleil/Mars en harmonie avec Saturne. Je pense que c'est la seconde car le Soleil est toujours le plus fort. En conséquence, et toujours face à la colère dont je vous parle depuis quelques jours, vous ferez l'effort de vous contenir et de ne pas en rajouter. Cela concerne directement le 1er décan, mais il est évident que tout le signe peut en avoir des échos.

Lion

Je vous disais hier que la conjoncture pourrait vous voir agressif en parole, mais aujourd'hui vous serez obligé de mettre un bémol à votre façon de vous exprimer. Même si vous avez très envie de dire ce que vous pensez sans y mettre de filtre, d'être brut de décoffrage, vous sentirez qu'il faut faire autrement. Et vous sentirez bien, 1er décan, parce que sinon cela pourrait vous retomber dessus.

Vierge

Le rapport entre la quantité et la qualité de travail que vous fournissez et ce que vous gagnez n'est pas bon. Vous êtes apparemment sous-payé pour ce que vous faites, du moins c'est ainsi que vous considérez votre situation. Mais tant que Saturne occupera votre secteur du travail (1er décan), vous aurez ce sentiment. Heureusement, la planète ne regardera plus votre décan à partir de décembre.

Balance

Le Soleil et Mars sont conjoints chez vous, 1er décan, en bon aspect pendant quelques jours avec Saturne. En dépit de ce qui peut se passer chez vous ou ailleurs, vous resterez droit dans vos bottes, rigoureux, choisissant la raison et le discernement. Si vous avez besoin de votre volonté et de votre détermination, elles seront sans faille, surtout dans le travail : rien ne sera fait à la légère.

Scorpion

La rigoureuse conjoncture de ces prochains jours peut vous obliger à prendre sur vous pour rester en-dehors d'un éventuel conflit. Vous vous contrôlerez parfaitement, même si l'envie ne vous manque pas de dire ce que vous pensez. Il n'est pas impossible aussi qu'un proche ait un petit ennui de santé et que vous lui proposiez d'être là pour lui/elle. Votre générosité est décuplée en ce moment.

Sagittaire

Le bel alignement entre Soleil, Mars et Saturne est très sérieux, c'est-à-dire qu'il vous invite à prendre les événements très à cœur et, peut-être, à faire appel à une aide pour venir à bout d'un travail, ou au contraire pour mettre une idée sur des rails. Vous aurez besoin de personnes aussi fortes et déterminées que vous, aussi soyez très sélectif, faites les bons choix si possible. 1er décan jusqu'au 3 octobre.

Capricorne

La conjoncture devrait beaucoup vous plaire ! Elle fait en effet appel à votre volonté de réussir et dope votre ambition. Le cocktail planétaire devrait vous donner la niaque, 1e décan, et vous inciter à prendre vos responsabilités, et même à en prendre plus que les autres. En conséquence on ne pourra rien vous reprocher, tellement vous serez rigoureux dans tout ce que vous entreprendrez.

Verseau

Vous ne pouvez qu'apprécier une conjoncture qui met en valeur tout ce que vous avez entrepris et qui vous procure la grande satisfaction du devoir accompli. Vous êtes en train de développer quelque chose, ou ce quelque chose se développe tout seul, vous procurant de belles satisfactions qui sont le fruit, je vous l'ai dit hier, de votre travail et aussi d'un important travail sur vous-même.

Poissons

Vous serez peut-être plus sensible au bons influx, très valorisants de Vénus qu'au reste de la conjoncture. 2e décan, né autour du 4 mars, vous pourriez vous sentir le cœur léger, vagabond et avoir envie d'une petite aventure… Mais cela peut rester dans votre tête, l'occasion ne se présentant pas… Cela dit, on ne sait jamais ! A priori, tout le 2e décan devrait être de bonne humeur et ouvert à l'imprévu.